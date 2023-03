WhatsApp: Status lässt sich nun auch unter Android melden

Status­mel­dungen werden rege in WhatsApp genutzt, infor­mieren oder erhei­tern, sind manchmal aber auch ein Ärgernis. Wenn jemand diese Funk­tion ausnutzt, um Inhalte zu verbreiten, die gegen die Richt­linien des Messen­gers verstoßen, sollte dies das Entwick­ler­studio erfahren. Konnten bislang nur iPhone-Nutzer einen Status melden, haben jetzt auch Android-Nutzer die Möglich­keit dazu.

Das Feature ist Bestand­teil der neuesten Beta­ver­sion des Kommu­nika­tions­tools. Nutzen lässt es sich direkt inner­halb der jewei­ligen Status­mel­dung. Außerdem wurde ein Stumm­schalter für Benach­rich­tigungen entdeckt.

WhatsApp: Status lässt sich in Android melden

So lässt sich ein Status in WhatsApp melden

Bild: WABetaInfo Anfang des Jahres berich­teten wir erst­mals über die kommende Option, den Status in WhatsApp zu melden. Seit letzter Woche ist das Feature für Teil­nehmer des iOS-TestFlight aktiv. Nun kommen Android-Anwender zum Zug. Wie WABetaInfo berichtet, hat das Entwick­ler­studio die Funk­tion in der Beta­ver­sion 2.23.5.9 frei­geschaltet. Teil­weise soll das Melden des Status auch ab der Beta 2.23.5.3 verfügbar sein. Erfah­rungs­gemäß kann es ein paar Tage dauern, bis jeder Beta­tester Zugriff auf die Erwei­terung hat. Trotz passender Version konnten wir die Option noch nicht sichten.

Haben Sie einen Status mit frag­wür­digem Inhalt entdeckt, können Sie leicht auspro­bieren, ob er sich melden lässt. Zuerst wird das Menü über die drei Punkte rechts oben aufge­rufen. Ganz unten müsste der neue Eintrag "Melden" zu sehen sein. Wird dieser Menü­punkt ange­klickt, erhält das Mode­rati­ons­team von WhatsApp den entspre­chenden Status. Sollte es sich um einen ernst­haften Verstoß handeln, kann das zu einer Zwangs­pause im Messenger führen.

WhatsApp: Stumm­schalten von Benach­rich­tigungen

Manche Nutzer der aktu­ellsten Beta­ver­sion berichten über­dies über eine weitere Neue­rung. In diesem Fall erscheint eine Option zum Stumm­schalten bei den WhatsApp-Benach­rich­tigungen. Zwar gibt es die gene­relle Funk­tion schon seit 2017, aller­dings wurde sie meist nur bei einer Viel­zahl von Nach­richten eines Kontaktes oder einer Gruppe ange­boten.

Selbst­redend können Sie auch manuell in den Einstel­lungen der Anwen­dung gewünschte Kontakte oder Gruppen stumm­schalten.

