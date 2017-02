WhatsApp Status jetzt verfügbar: Ausprobiert am iPhone 7 Plus

Früher als angekündigt ist WhatsApp Status ab sofort für Android, iPhone und Windows 10 Mobile verfügbar. Wir haben den neuen Snapchat-Konkurrenten mit dem iPhone 7 Plus ausprobiert.

WhatsApp Status am iPhone 7 Plus

Wie berichtet hat WhatsApp angekündigt, sein neues Status-Feature offiziell zu starten. Eigentlich sollte die Funktion ab 24. Februar schrittweise für alle Nutzer aktiviert werden. Bereits am Dienstagabend ist der neue Menüpunkt bei zahlreichen Nutzern angekommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Android-Smartphone, ein Apple iPhone oder ein Handy mit Windows 10 Mobile verwendet wird.

Der neue multimediale Status löst die bisherigen Status-Mitteilungen ab, die aus kurzen Texten bestanden und die dauerhaft angezeigt wurden. Die neuen auch aus Fotos, Videos, Zeichnungen etc. bestehenden Status werden stets für maximal 24 Stunden angezeigt. Wir haben den neuen WhatsApp Status mit dem iPhone 7 Plus getestet und zeigen Ihnen auf den nächsten Seiten das Ergebnis in Bildern.

