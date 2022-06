WhatsApp: Status-Updates künftig in der Chat-Übersicht

WhatsApp tüftelt derzeit an einer Visua­lisie­rung von neuen Status-Meldungen der Kontakte in der Chat­über­sicht. Außerdem gibt es Erwei­terungen für Busi­ness­anwender.

In den vergan­genen Tagen tauchten weitere Details zu Neue­rungen von WhatsApp auf, unter anderem bezüg­lich des Status. So müssen Anwender bald nicht mehr in den dedi­zierten Status-Bereich wech­seln, um zu sehen, welcher Kontakt einen neuen Status hat. Zwei weitere Komfort­funk­tionen sind (zumin­dest momentan) WhatsApp Busi­ness vorbe­halten. Ab sofort haben Geschäfts­nutzer die Möglich­keit, verknüpfte Geräte umzu­benennen. Ein entspre­chendes Beta-Update für Android und iOS rollt aus. Ferner profi­tieren Busi­ness­anwender in naher Zukunft von einer Verknüp­fung zum Erstellen von Bestel­lungen.

Weiterer Fein­schliff am WhatsApp-Status

Visualisierung eines Status-Updates in der Chatübersicht

WABetaInfo Ende Mai infor­mierten wir Sie darüber, dass der zu Meta (Face­book) gehö­rende Messenger bald Status-Antworten direkt in der Chat­über­sicht anzeigt. Wie WABetaInfo beteuert, sind außerdem neue Status-Einträge der Kontakte demnächst auf einen Blick sichtbar. Ein entspre­chender Hinweis erscheint in diesem Fall als Kreis um das Profil­foto. Für iOS gibt es eine blaue, ansonsten eine grüne Umran­dung. Das Feature wurde bereits in aktu­ellen Beta­ver­sionen von WhatsApp für iOS und Computer entdeckt. Frei­geschaltet und somit nutzbar ist es aber noch nicht.

WhatsApp Busi­ness: Geräte umbe­nennen

Umbenennung eines verknüpften Geräts

WABetaInfo Leider aktuell nur für beruf­liche WhatsApp-Kunden gibt es das Umbe­nennen verknüpfter Geräte (via WABetaInfo). Schon während der Verbin­dung eines Compu­ters mit dem Messenger kann der Nutzer einen gewünschten Namen eingeben. Doch auch im Nach­hinein ist die Bezeich­nung jeder­zeit anpassbar. Hierfür müssen User ledig­lich in den Bereich „verknüpfte Geräte“ wech­seln und den entspre­chenden Rechner auswählen. Kunden können die Namen der Geräte nicht sehen. Falls Sie WhatsApp-Busi­ness-Anwender sind, finden Sie das Feature in der Android-Beta 2.22.13.7 und in der iOS-Beta 22.12.0.73 vor.

Bessere Bestel­lungen-Über­sicht

Neuer Schnellzugriff zum Anlegen einer Bestellung

WABetaInfo Damit Geschäfts­nutzer noch effi­zienter Bestel­lungen ihrer Kunden aufnehmen können, plant WhatsApp eine entspre­chende Verknüp­fung. Direkt aus einer Konver­sation heraus lassen sich zukünftig Aufträge entge­gen­nehmen. Hierfür klickt man bei den Verknüp­fungen den Schnell­zugriff „Bestel­lung“ an. Anschlie­ßend können wie gewohnt Angaben wie Produkte, Anzahl und Preise einge­geben werden. Ein anschlie­ßendes Teilen der Bestel­lung ist eben­falls möglich. Die Verknüp­fung ist in neueren Beta­ver­sionen von WhatsApp für Android und Computer inte­griert, aber noch nicht frei­geschaltet. (via WABetaInfo)

Nach dem Absenden editier­bare WhatsApp-Nach­richten befinden sich eben­falls in der Pipe­line.