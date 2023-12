WhatsApp iOS: Status-Filter startet in neuer Betaversion

Fans des WhatsApp Status erhalten in der iOS-Fassung des Messen­gers jetzt eine Filter­funk­tion. Aller­dings besteht eine TestFlight-Pflicht.

Nutzer eines iPhones, die häufig WhatsApp-Status­mel­dungen betrachten, dürften sich über den neuen Status-Filter freuen. Mit diesem Hilfs­mittel lassen sich die Beiträge nach verschie­denen Vorgaben sortieren. Beispiels­weise können Sie die neusten oder bereits ange­sehene Updates ansehen. Das Feature ist ab sofort in der iOS-Fassung des Messen­gers nutzbar, es gibt jedoch einen Haken. Wie so oft kommen zunächst Teil­nehmer am Beta­test-Programm zum Zug. Sollten Sie beim entspre­chenden TestFlight mitma­chen, gewährt Ihnen eine Aktua­lisie­rung den neuen Status-Filter.

WhatsApp iOS führt Status-Filter ein

So sieht der neue Status-Filter aus

WABetaInfo Vor zwei Wochen berich­teten wir über den Status-Filter der Android-Version von WhatsApp, nun profi­tiert die iPhone-Version. Wie schon bei der Ausgabe für den grünen Roboter können die Funk­tion auch bei der Ausgabe für die Apple-Platt­form aber nur Beta­tester auspro­bieren. WABetaInfo macht darauf aufmerksam, dass der Status-Filter in der iOS-Beta­ver­sion 23.24.10.71 des Messen­gers inte­griert und frei­geschaltet ist. Sie erkennen an der neuen Schalt­fläche im Status-Abschnitt des Bereichs „Aktu­elles“, dass die Erwei­terung aktiv ist. Der Button sollte mit „Alle ansehen“ oder ähnlich beschriftet sein. Wird er berührt, öffnet sich das über­arbei­tete Such­menü.

Unter der Such­leiste sind Filter für alle, nur die neuesten, bereits ange­sehene oder stumm geschal­tete Status­mel­dungen zu erkennen. So bekommen Sie beispiels­weise nur die Updates ange­zeigt, die Sie noch nicht betrachtet haben. Wenn eine Gruppe oder ein Kontakt häufig seinen Status aktua­lisiert und deshalb stumm geschaltet wurde, ist es prak­tisch, die entspre­chenden Beiträge an einem Platz vorzu­finden. Außerdem lassen sich bereits betrach­tete Status-Updates schnell sichten, um sie anderen Teil­neh­mern weiter­leiten zu können.

Sinn­volle Erwei­terung für Kanal-Verwei­gerer

Die WhatsApp-Kanäle spalten die Nutzer wie kaum ein anderes Feature zuvor. Manche erfreuen sich am Social-Media-artigen Feature, andere sind genervt, weil sie die Funk­tion nicht wollen. Für letzt­genannte Klientel ist es ärger­lich, dass sich der Status jetzt einen Bereich mit den Kanälen teilen muss. Diese Anwender dürften sich darüber freuen, dass es mit der über­arbei­teten Suche auch wieder eine dedi­zierten Sektion für Status­mel­dungen gibt. Durch den neuen Filter erhöht sich zudem der Benut­zer­kom­fort. Es bleibt aller­dings abzu­warten, wann das regu­läre WhatsApp von dieser Neue­rung profi­tiert.

In Zukunft soll sich der WhatsApp-Status mit Insta­gram teilen lassen.