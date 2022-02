WhatsApp: Shortcut für Empfänger des Status kommt

Wer eine Status-Meldung direkt in WhatsApp verfasst, muss derzeit noch auf umständ­liche Weise die gewünschten Kontakte auswählen. Demnächst gibt es einen Schnell­zugriff.

Die Status-Meldungen in WhatsApp sind ein gern genutztes Feature. Um die Empfänger für die Beiträge anzu­passen, muss man sich bald nicht mehr durch den Einstel­lungs-Dschungel kämpfen. Das Entwick­ler­studio arbeitet momentan an einem Schnell­zugriff für das Fest­legen der Adres­saten. Wie gewohnt lassen sich hierbei die komplette Kontakt­liste auswählen, bestimmte Personen ausklam­mern oder gezielt nur wenige Personen einbe­ziehen. Der Schnell­zugriff für die Status-Empfänger wurde in der aktu­ellen WhatsApp-Beta­ver­sion für Android gesichtet. Akti­viert ist die Funk­tion bislang nicht.

Mehr Komfort für Status-Lieb­haber

Schnellzugriff für Empfänger des WhatsApp-Status

WABetaInfo Mit dem Status in Messen­gern wie WhatsApp lassen sich schnell Botschaften kreieren, die von mehreren Teil­neh­mern ange­sehen werden können. Beispiels­weise Urlaubs­grüße, ein beson­ders gelun­genes Mittag­essen oder ein witziges Alltags­foto. Aller­dings möchte man nicht immer jeden Augen­blick mit allen Kontakten teilen. Wer bislang die Empfänger des Status selek­tieren möchte, muss zu Einstel­lungen / Account / Daten­schutz / Status navi­gieren. Dort kann man schließ­lich gewünschte Personen einbe­ziehen oder ausgrenzen.

Immerhin lassen sich die Empfänger von Fotos aus der Galerie für Status-Meldungen editieren. Hierfür klickt man vor dem Abschi­cken das Zahn­rad­symbol rechts oben an. Dennoch sind diese Methoden wenig intuitiv. Besse­rung naht, wie WABetaInfo anhand der neuesten WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.6.2 für das Android-Betriebs­system heraus­fand. Künftig wird man bei einer Status-Meldung durch die Berüh­rung des Schrift­zugs „Status“ im unteren Bild­schirm­bereich ein Menü aufrufen können. Dieses beinhaltet die Optionen für die Auswahl der Empfänger.

Veröf­fent­lichungs­zeit­raum unbe­kannt

WABetaInfo konnte sich zwar Zugang zu dem Feature verschaffen, aktiv ist es jedoch nicht. Leider gibt es bislang keine Infor­mationen darüber, wann der Schnell­zugriff für die Adres­saten der Status-Meldungen frei­geschaltet wird. Neben Android dürfte höchst­wahr­schein­lich auch iOS den Schnell­zugriff erhalten. Manchmal können solche vermeint­lichen Klei­nig­keiten recht lange dauern. So wurde beispiels­weise vor zwei Monaten eine Erwei­terung des Medi­enver­sands entdeckt. Unter­halb der Beschrei­bung lassen sich in Zukunft gezielt Empfänger auswählen – und sogar den Status einbe­ziehen.

Eine opti­mierte Ansicht der Sprach­anrufe in WhatsApp ist seit kurzem für Android und iOS verfügbar.