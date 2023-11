WhatsApp: Status-Filter für Android, E-Mail-Login für iOS

Es gibt Feature-Nach­schub für WhatsApp auf Android und iOS. Die Android-Version wird um einen Filter für Status-Updates erwei­tert. Mit einem Button im Bereich „Aktu­elles“ lassen sich gezielt bestimmte Status­mel­dungen anzeigen. Unter anderem die neuesten Aktua­lisie­rungen. Während für diese Funk­tion eine Beta­ver­sion des Messen­gers erfor­der­lich ist, können iOS-Anwender in der regu­lären Fassung von einer Erwei­terung profi­tieren. Das Entwick­lers­tudio bietet das Login per E-Mail jetzt auch für WhatsApp auf dem iPhone an. Eine prak­tische Lösung, falls es mit dem SMS-Code zum Einloggen nicht klappt.

WhatsApp Android schaltet Status-Filter frei

WhatsApp hat neue Funktionen erhalten

WhatsApp Inc. Der Status bringt einen Hauch an Social-Media-Flair zum grünen Messenger. Bislang fehlte aber noch eine Filter­funk­tion. Diese reicht das zu Meta gehö­rende Kommu­nika­tions­tool mit der Beta­ver­sion 2.23.25.3 für Android nach. WABetaInfo berichtet über die Inte­gra­tion und Frei­schal­tung des Features. Im Bereich „Aktu­elles“ von WhatsApp ist rechts oben in der Status-Sektion eine neue Schalt­fläche erkennbar. Mit jener lassen sich Filter auf die Status­mel­dungen anwenden. Nutzer können auf diese Weise entweder alle Status-Updates, die neuesten, bereit gese­hene oder stumm geschal­tete betrachten. Status-Filter bei WhatsApp

WABetaInfo Die gezielte Auflis­tung veran­schau­licht umge­hend gewünschte Aktua­lisie­rungen, wodurch man sich nicht mehr durch den Status-Dschungel kämpfen muss. WhatsApp zeigt die gefil­terten Beiträge in einer verti­kalen Liste an. Somit rücken Status­mel­dungen wieder mehr in den Fokus. Seit sich die Funk­tion einen Abschnitt mit den Kanälen teilen muss, geriet sie etwas in den Hinter­grund.

WhatsApp iOS bekommt E-Mail-Login

E-Mail-Adresse bei WhatsApp hinterlegen

WABetaInfo In der Regel loggt man sich in WhatsApp auf dem Haupt­gerät über die Handy­nummer in Verbin­dung mit einem sechs­stel­ligen Code ein. Sollte sich eben jener Code aber nicht empfangen lassen, gibt es ab sofort auch auf dem iPhone eine Alter­native. In den Einstel­lungen des Messen­gers kann eine E-Mail-Adresse hinter­legt werden. Diese ermög­licht den Zugriff auf das WhatsApp-Konto. Eine nütz­liche Notlö­sung, falls es Probleme mit dem Mobil­funk­emp­fang oder der SIM-Karte gibt. Zwar weist die App-Store-Beschrei­bung noch nicht auf das E-Mail-Login hin, WABetaInfo bestä­tigt aber die Verfüg­bar­keit.

Seit Anfang November gibt es das E-Mail-Login bei WhatsApp auch für Android.