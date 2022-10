Fehler bei WhatsApp: Ausbleibende Benachrichtigungen

Es gibt eine neue WhatsApp-Beta­ver­sion für das Android-Betriebs­system, welche die Status­mel­dungen um eine Link­erken­nung erwei­tert. Genauer gesagt handelt es sich um eine Link­erken­nung für die Bild­unter­schrift. Zuvor war es ledig­lich möglich, Verknüp­fungen zu Inter­net­seiten in einem Status­text zu inte­grieren. Die jetzige Inte­gra­tion ist eleganter und ermög­licht beispiels­weise ein Vorschau­bild zur Webseite oder ein Firmen­logo mit darunter befind­lichen URL. Dennoch raten wir Nutzern nicht dazu, das WhatsApp-Update zu voll­ziehen. Es enthält nämlich auch einen Benach­rich­tigungs-Bug.

WhatsApp: Links in Status-Bild­unter­schriften

Link in der WhatsApp-Status-Bildunterschrift

Andre Reinhardt Neben direkten Konver­sationen in Schrift, Bild und Ton ist der Status von WhatsApp ein beliebtes Feature. Mit dieser Funk­tion kann man seine Kontakte beispiels­weise über Akti­vitäten oder neue Errun­gen­schaften infor­mieren. Verlin­kungen zu Inter­net­auf­tritten waren in den Status­updates zuvor eben­falls möglich, jedoch nur einge­schränkt. Anwender, die etwa ein Foto ihres neuen T-Shirts posten und darunter zum Shop weiter­leiten wollten, hatten schlechte Karten. Dank der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.22.11 für Android gibt es jetzt aber eine Link­erken­nung für die Bild­unter­schrift im Status.

Wenn Sie also eine Beschrei­bung eines Fotos inklu­sive URL kreieren, wird die Inter­net­adresse erkannt und in einen anklick­baren Link verwan­delt. Kontakte, die den betref­fenden Status betrachten, können die jewei­lige Webseite unkom­pli­ziert mit einer Berüh­rung besu­chen. Ein langer Druck auf den Link kopiert ihn in die Zwischen­ablage. Von dort aus lässt er sich in belie­bigen Anwen­dungen, wie andere Messenger oder E-Mail-Programme, einfügen.

Update der WhatsApp-Beta ist aktuell nicht ratsam

Gene­rell ist die Link­erken­nung für die Status-Bild­unter­schrift eine nütz­liche Erwei­terung. Dennoch sollten Sie momentan eine Aktua­lisie­rung der WhatsApp-Beta­ver­sion für Android vermeiden. Durch WABetaInfo wurden wir nämlich nicht nur auf das neue Feature, sondern auch einen ärger­lichen Bug aufmerksam. Ab der genannten Beta­ver­sion 2.22.22.11 und höher kann es zu Problemen bei WhatsApp-Benach­rich­tigungen kommen. Mehrere User klagten schon darüber, nicht mehr zuver­lässig über einge­hende Mittei­lungen infor­miert zu werden. Bis heute gibt es noch kein Bugfix-Update.

