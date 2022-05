WhatsApp: Status-Antworten bald auf einen Blick

Demnächst sollen Nutzer von WhatsApp direkt in der Chat­über­sicht Antworten auf den Status visua­lisiert bekommen. Eine simple Ände­rung in Form eines kleinen Icons, welche aber für mehr Komfort sorgen dürfte. Außerdem wurde ein Fort­schritt des Banners in WhatsApp Busi­ness entdeckt.

Neben der Mobil­geräte-App erhält auch die Computer-Soft­ware das Feature für einen indi­vidu­ellen Profil-Look. Beide Neue­rungen befinden sich in einer noch frühen Phase. Zwar sind sie in aktu­ellen Beta­ver­sionen des Messen­gers enthalten, aber noch nicht akti­viert.

Indi­kator für Status-Antworten, Banner für Desktop

Ein Kreissymbol weist auf eine Status-Antwort hin

Bild: WABetaInfo Status­mel­dungen in Kommu­nika­tions­tools wie WhatsApp sind ein nütz­liches Feature, um persön­liche Akti­vitäten oder State­ments mehreren Teil­neh­mern zukommen zu lassen. Bislang ist in der Chat­über­sicht aber nicht ersicht­lich, ob auf diese Inhalte geant­wortet wurde. Wie WABetaInfo berichtet, behebt das Entwick­ler­studio diesen Umstand momentan. Ein Indi­kator für Status-Antworten soll in naher Zukunft den Messenger berei­chern. In einer Beta­ver­sion für Mac-Computer ist die Funk­tion schon inte­griert, aber noch nicht frei­geschaltet.

Ein kleines Kreis­symbol neben der letzten Nach­richt signa­lisiert, dass es sich um eine Reak­tion auf einen Status handelt. Selbst­redend bleibt dieser Kniff nicht der Mac-Fassung vorbe­halten. Auch WhatsApp für Android, iOS, Browser und Windows erhalten die Erwei­terung mit einem künf­tigen Update. Vor dem finalen Rollout werden Beta­tester das Feature auspro­bieren können.

Lebens­zei­chen vom WhatsApp-Banner für Firmen

Das Firmenbanner

Bild: WABetaInfo Im April infor­mierten wir darüber, dass WhatsApp an einer Banner­grafik für Busi­ness­pro­file arbeitet. Unter­nehmen sind damit nicht mehr nur auf das Profil­bild beschränkt, sondern können für mehr Wieder­erken­nungs­wert sorgen. Zum dama­ligen Zeit­punkt wurde die Funk­tion in der iOS-Version des Messen­gers entdeckt. Für iPhone-Anwender von WhatsApp Busi­ness lassen sich die Titel­bilder bereits nutzen.

WABetaInfo berichtet darüber, dass die Cover-Fotos WhatsApp Desktop eben­falls erreicht haben. Ein Screen­shot veran­schau­licht die Neue­rung in der Mac-Fassung. Es gilt zu beachten, dass dieses Feature für Computer noch nicht zur Verfü­gung steht.

