WhatsApp: Status-Sprachnachrichten für iOS jetzt verfügbar

Jetzt können iPhone-Nutzer in WhatsApp Sprach­nach­richten als Status verschi­cken. Hingegen bietet die jüngste Beta für Android Profil­fotos für Gruppen.

Wenn Sie bislang trotz offi­zieller Ankün­digung keine Sprach­nach­richt im WhatsApp-Status unter iOS nutzen konnten, waren Sie nicht alleine. Erst jetzt wurde das entspre­chende Update im Apple App Store veröf­fent­licht. Sobald der Messenger auf die Version 23.5.75 aktua­lisiert wurde, steht das Feature zur Verfü­gung.

TestFlight-Anwender und Android-User hatten bereits Zugriff auf die Erwei­terung. Apropos Android; auch für dieses Betriebs­system gibt es ein WhatsApp-Update. Mit der jüngsten Beta­ver­sion werden Profil­fotos für Grup­pen­chats einge­führt. Dadurch lassen sich Teil­nehmer schneller iden­tifi­zieren.

WhatsApp für iOS: Status-Sprach­nach­richten sind da

Sprachnachrichten für den WhatsApp-Status unter iOS

Bild: WABetaInfo Vor rund fünf Wochen machten wir Sie darauf aufmerksam, dass WhatsApp Inc. zahl­reiche neue Features ange­kün­digt hat. Zu diesem Zeit­punkt hieß es, dass in den kommenden Wochen alle Nutzer versorgt sein sollen. Bei einer Funk­tion dauerte es aber zumin­dest für iPhone-Anwender ziem­lich lange. Durch WABetaInfo erfuhren wir, dass ab sofort die regu­läre WhatsApp-Fassung 23.5.75 für iOS zur Verfü­gung steht. Besagte Aktua­lisie­rung führt die verspro­chenen Status-Sprach­nach­richten im Kommu­nika­tions­tool auf den iPhones ein.

Das Feature gewährt neben Texten, Bildern und Videos eine weitere Methode für persön­liche Botschaften. Wie bereits aus der iOS-Beta­ver­sion und der Android-Version bekannt, kann eine Aufnahme maximal 30 Sekunden dauern. Vor dem Veröf­fent­lichen lässt sich die Audio-Mittei­lung noch­mals anhören. Einen farb­lich defi­nier­baren Hinter­grund und eine Laut­stär­kere­gelung beim Abspielen sind weitere Bestand­teile der Funk­tion.

Profil­fotos für den WhatsApp-Grup­pen­chat

Profilfotos im Gruppenchat bei der WhatsApp-Android-Beta

Bild: WABetaInfo Eben­falls bei WABetaInfo stießen wir auf die neue WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.6.12 für das Android-Betriebs­system. Dieses Update bringt Profil­fotos für Grup­pen­chats mit sich. So wird von jedem einzelnen Teil­nehmer links neben seiner Mittei­lung sein gewohntes Bild ange­zeigt. Auf diese Weise lassen sich Mitglieder besser iden­tifi­zieren und ausein­ander­halten.

Das Entwick­ler­studio schaltet sukzes­sive Beta­tester für die Erwei­terung frei. Es könnte also ein wenig dauern, bis Sie von der Funk­tion profi­tieren. In der Redak­tion hatten wir trotz passender Version bislang keinen Zugriff auf die Profil­fotos in Grup­pen­chats.

Ein weiteres neues WhatsApp-Gruppen-Feature ist die Geneh­migung für neue Mitglieder durch den Admi­nis­trator.