WhatsApp: Sprachnachricht-Vorschau kommt

WhatsApp erwei­tert zurzeit verstärkt die Sprach­nach­richten um neue Features, nach der regel­baren Abspiel­geschwin­dig­keit folgt demnächst eine Vorschau. Aufge­nom­mene Audio-Mittei­lungen lassen sich künftig vor dem Versand anhören. Mit dieser Option haben Anwender die Möglich­keit, zu über­prüfen, ob die Sprach­nach­richt akus­tisch verständ­lich ist und alle rele­vanten Infor­mationen beinhaltet. Die Vorschau­funk­tion für WhatsApp dürfte sowohl bei Android als auch bei iOS Einzug halten. Momentan ist es nur über einen Umweg möglich, Sprach­nach­richten vor dem Verschi­cken abzu­spielen.

WhatsApp erhält nütz­liches Feature für Audio-Messages

Änderbare Abspielgeschwindigkeit

Andre Reinhardt Seit wenigen Tagen können User des grünen Messen­gers das Abspiel­tempo von Sprach­nach­richten ändern. Es stehen 1x, 1,5x und 2x als Geschwin­dig­keiten zur Auswahl. Die Charak­teristik der Stimme bleibt dabei unbe­ein­flusst, es gibt also keinen unan­genehmen Effekt mit erhöhter Stimm­lage. Da Audio-Mittei­lungen in diversen Situa­tionen, etwa unter­wegs oder wenn der Anwender keine Hände frei hat, prak­tisch sind, erfreut sich diese Kommu­nika­tions­methode großer Beliebt­heit. Inso­fern ist es erfreu­lich, dass WhatsApp mit der Sprach­nach­richten-Vorschau an weiterem Komfort arbeitet. Review-Button für Sprachnachrichten

WABetaInfo WABetaInfo stieß auf die in Entwick­lung befind­liche Funk­tion. Künftig ist der Anwender dazu in der Lage, vor dem Versand einer Sprach­nach­richt diese zu über­prüfen. In einem kurzen Video­clip wird die Option demons­triert. Hat der Nutzer derzeit nur die Wahl, ob er die Aufnahme löschen oder über­tragen möchte, steht demnächst ergän­zend ein Button mit der Beschrif­tung „Review“ parat. In der deut­schen WhatsApp-Version dürfte das Feature „Über­prüfen“ heißen. Mit dieser Methode lässt sich die akus­tische und inhalt­liche Qualität der Sprach­nach­richt schnell und unkom­pli­ziert ermit­teln.

Sprach­nach­richten-Vorschau schon möglich, aber nicht intuitiv

Momentan gibt es zwar bereits einen Weg, die Audio-Messages vorab zu über­prüfen, dieser ist aller­dings holprig. Sie müssen eine Sprach­nach­richt aufnehmen und während der Aufnahme das Chat­fenster verlassen. Daraufhin pausiert die Aufnahme. Kehren Sie wieder zum Chat­fenster zurück, finden Sie die pausierte Datei vor. Diese kann nun abge­spielt und anschlie­ßend versendet oder gelöscht werden. Sprach­nach­richten sind wie alle Konver­sationen in WhatsApp Ende-zu-Ende-verschlüs­selt. In dieser Hinsicht haben der Face­book Messenger und Insta­gram Nach­hol­bedarf.