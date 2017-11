WhatsApp schafft den Mikrofon-Daumen ab

Der WhatsApp-Daumen Eine Funktion des beliebten Smartphone-Messengers WhatsApp, die täglich unzählige Nutzer an den Rand der Verzweiflung treibt, ist die der Sprachnachrichten. Mit dieser Alternative zur Telefonie und Schriftnachricht können User sich gegenseitig auf dem virtuellen Anrufbeantworter Nachrichten hinterlassen. Ein (vielleicht das) Argument für die Sprachnachricht ist die Freiheit, die sie dem Nutzer vermeintlich gibt. Weder muss das Smartphone angeschaut werden, noch müssen die Hände benutzt werden um zu tippen. Frei hat der Nutzer seine Hände jedoch trotzdem nicht, denn ärgerlicherweise muss das virtuelle Mikrofon, welches die Aufnahme einer Sprachnachricht einleitet, über den gesamten Zeitraum der Sprachnachricht durchweg gedrückt gehalten werden.

Doch nun gibt es scheinbar bald Abhilfe. So hat der WhatsApp Watch-Blog WABetaInfo kürzlich bekanntgegeben, dass die kalifor­nische Firma, die 2014 für knappe 20 Mil­liarden US Dollar von Facebook akquiriert wurde, an zwei Features für das neue Update der Software arbeitet. Zum einen wäre da die Funktion, nahtlos vom WhatsApp-Telefonat in einen Video-Anruf wechseln (und umgekehrt). Zum anderen die lang erwartete Funktion, WhatsApp-Sprachnachrichten künftig ein- und ausschalten zu können, ohne permanent den dafür vorgesehenen Knopf gedrückt halten zu müssen. Sobald das Update den Nutzern zur Verfügung steht, müssen diese nun nur noch einmal auf das Mikrofon-Symbol klicken, um die Aufnahme zu beginnen, und dann noch einmal, um diese wieder zu stoppen und abzusenden.

Die neue Feststellung der Sprachaufnahme verdrängt die alte Technik allerdings nicht, sondern ergänzt sie. So kann laut Video der neuen Funktion künftig ein Schalter umgelegt werden, um sich zwischen den beiden Optionen zu entscheiden. In dem Video ist außerdem zu erkennen, dass der Nutzer die Hände während der Aufnahme nicht nur frei zur Verfügung hat, sondern sogar auf dem Display anderweitig verwenden kann. So kann beispielsweise durch den Text des Chats gescrollt werden. Ein Minimieren des Messengers ist allerdings laut Blog-Eintrag nicht möglich - dann wird die Aufnahme schlicht abgebrochen.

Erst kürzlich hat WhatsApp eine Funktion implementiert welche es dem Nutzer erlaubt Nachrichten auch dann zu löschen, wenn sie bereits versendet wurden. Mehr Informationen zu einer Reihe hilfreicher Tipps und Tricks zu der App können Sie in unserem Ratgeber nachlesen.