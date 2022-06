WhatsApp Windows: Aufnahme-Pause von Sprachnachrichten

Wenn es an der Tür klin­gelt oder einem eine bestimmte Infor­mation nicht einfällt, hilft es, die Aufnahme von WhatsApp-Sprach­nach­richten anzu­halten. Dies klappt nun auch auf Windows-Rech­nern.

Wer WhatsApp häufig am Windows-Computer nutzt, dürfte sich über die Pause-Funk­tion für Sprach­nach­rich­ten­auf­nahmen freuen. In einer Beta­ver­sion inte­griert das Entwick­ler­studio die Möglich­keit, gespro­chene Mittei­lungen während der Aufnahme jeder­zeit pausieren und fort­setzen zu können. Somit müssen Anwender die verbalen Nach­richten bei längerem Nach­denken oder einer Störung nicht voll­ständig wieder­holen. Eine Lösch­funk­tion verwirft die Aufnahme. Leider lassen sich die gespro­chenen Mittei­lungen aber vor dem Absenden nicht anhören. In diesem Punkt sind die Handy-Ausfüh­rungen und WhatsApp Web weiter.

WhatsApp: Mehr Sprach­nach­richten-Komfort für Windows

Sprachnachrichtenaufnahme in WhatsApp Windows pausieren

Andre Reinhardt Vor kurzem erhielt die Windows-Fassung des zu Face­book (Meta) gehö­renden Kommu­nika­tions­tools eine Aktua­lisie­rung. WABetaInfo verkün­dete, dass mit dem Update auf 2.2223.11.70 das Pausieren und Fort­setzen von Sprach­mit­tei­lungen Einzug hält. Für diese Version müssen Sie am kosten­losen Beta-Programm von WhatsApp mitwirken. Unser Windows-10-Rechner hat sogar schon die Beta­ver­sion 2.2224.2.0 instal­liert. Weitere Neue­rungen abseits der erwei­terten Sprach­auf­zeich­nung konnten wir aller­dings nicht entde­cken.

Allzu konse­quent und durch­dacht hat das Team die Pause-Funk­tion nicht umge­setzt. Ein vorhe­riges Beta-Update von WhatsApp Windows brachte eine Stopp-Taste. Diese ließ Anwender die Sprach­nach­richt vor dem Versenden anhören. Nun gibt es diese Taste nicht mehr, sondern den auch von Smart­phones und WhatsApp Web bekannten Pause-Button. Leider arbeitet das Feature im Vergleich zu den zuvor genannten Fassungen mit abge­specktem Umfang.

Pausieren, aber kein vorhe­riges Anhören

Ob bei WhatsApp für Android, iOS oder den Browser, man ist es gewohnt, sich vor dem Abschi­cken die aufge­nom­mene Sprach­mit­tei­lung anhören zu können. Das ist, zumin­dest momentan, in WhatsApp Windows nicht machbar. Wenn Sie die Aufnahme pausieren, erscheint kein Player, mit dem sich die bis dahin einge­spro­chene Nach­richt abspielen lässt. Poten­zielle Fehler können somit nicht ausge­macht werden. Eine merk­wür­dige Entschei­dung, nachdem der Mini-Player für die Sprach­nach­richten-Vorschau in der letzten WhatsApp-Windows-Beta inte­griert war. Mögli­cher­weise behebt ein weiteres Update das Problem.

Während die Komfort­funk­tion für die Sprach­nach­rich­ten­auf­nahme erst im jetzigen Sommer Windows beehrt, können seit dem Früh­ling Android-Nutzer WhatsApp-Sprach­mit­tei­lungen pausieren.