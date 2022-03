WhatsApp-Sprachnachrichten: Aufnahme-Pause bei Android

Die Sprach­nach­richten in WhatsApp lassen sich jetzt auch in der neuen Android-Beta­ver­sion pausieren. Ferner gibt es weitere Eindrücke von den Reak­tionen.

Die Aufnahme von Sprach­nach­richten in WhatsApp wird bei Android durch eine längst über­fäl­lige Komfort­funk­tion, nämlich dem Pausieren, erwei­tert. Ab sofort wird das Feature für Beta-Tester ausge­rollt. Dabei erfolgt die Frei­schal­tung in Wellen und erreicht nicht jeden Anwender direkt. Mit der Pause­funk­tion müssen Sprach­nach­richten nicht mehr verworfen werden, wenn es keine kurze Störung gibt oder bestimmte Sach­ver­halte entfallen sind.

Außerdem werkelt das Entwick­ler­studio weiterhin fleißig an den Reak­tionen. Es gibt erstes Anschau­ungs­mate­rial vom Eintrag im Opti­ons­menü und den Anima­tionen.

Android: pausier­bare Sprach­nach­richten in WhatsApp

Sprachnachrichten pausieren

Bild: WABetaInfo Im November berich­teten wir darüber, dass sich die Aufnahme von Sprach­nach­richten bei WhatsApp in einer iOS-Beta­ver­sion pausieren lässt. Nun ist Android am Zug. Für die Google-Platt­form erschien kürz­lich die Beta 2.22.6.7, welche das Feature beinhaltet (via WABetaInfo). Wo zuvor der Stop-Button war, gibt es nun einen Pause-Button. Beispiels­weise wenn der Post­bote klin­gelt, das Baby weint oder einem ein bestimmter Termin nicht direkt einfällt, ist eine solche Funk­tion nütz­lich. Nach der Unter­bre­chung kann der User simpel das rote Mikrofon-Symbol berühren, um die Aufnahme fort­zusetzen.

Wir sind eben­falls Teil­nehmer des kosten­losen WhatsApp-Beta-Programms für Android. Unsere Aktua­lisie­rung hievte den Messenger sogar auf die Version 2.22.6.9. Dennoch tauchte bei uns die Pause­funk­tion noch nicht auf. Sie können aber selbst Ihr Glück versu­chen und sich beim Test­pro­gramm anmelden. Wann die pausier­baren Sprach­nach­richten in der regu­lären WhatsApp-Fassung erscheinen, ist uns nicht bekannt.

Reak­tionen machen Fort­schritte

Reaktionen auf Mitteilungen

Bild: WABetaInfo In vielen Konkur­renz­pro­dukten sind Reak­tionen auf Mittei­lungen längst Stan­dard. WhatsApp hinkt in dieser Diszi­plin hinterher. Wir berich­teten das erste Mal im August 2021 über die in Entwick­lung befind­liche Funk­tion. Mitt­ler­weile hat WhatsApp Inc. nicht nur einen dedi­zierten Button für die Reak­tionen, sondern auch einen Menü­ein­trag in den Optionen einge­baut.

Hält man eine Nach­richt gedrückt, kann man künftig „Auf Mittei­lung reagieren“ auswählen. Darüber infor­mierte WABetaInfo. Bislang gibt es sechs Emojis für die Reak­tionen. Diese besitzen nun auch Anima­tionen. Auf diese Neuheit wurden wir aber­mals durch WABetaInfo aufmerksam.

Stif­tung Waren­test bewer­tete die Privat­sphäre in WhatsApp mit „befrie­digend“.