WhatsApp: Sprachchats jetzt in Gruppen verfügbar

In WhatsApp lassen sich ab sofort Sprach­chats inner­halb von Gruppen führen. Dabei handelt es sich um eine einfa­chere Form von Grup­pen­tele­fonaten. Einzelne Kontakte müssen bei dieser Kommu­nika­tions­methode nicht hinzu­gefügt werden. Jeder Teil­nehmer hat stets die Möglich­keit, dem laufenden Gespräch beizu­treten.

Aller­dings gibt es Restrik­tionen hinsicht­lich der Teil­neh­mer­zahl. Sprach­chats funk­tio­nieren nur in Gruppen, welche zwischen 33 und 128 Mitglieder haben. Das Feature steht in den regu­lären Fassungen des Messen­gers für Android und iOS zur Verfü­gung.

WhatsApp hat jetzt Sprach­chats in Gruppen

So sieht ein Sprachchat in einem Gruppenchat aus

Bild: WABetaInfo Bislang gab es im grünen Messenger zwei Methoden, um rein verbale Kommu­nika­tionen durch­zuführen. Zum einen Sprach­nach­richten und zum anderen klas­sische Tele­fonate. Größere Gruppen erhalten nun Zugriff auf eine neue Option – Sprach­chats. WABetaInfo berichtet darüber, dass die in Google Play respek­tive Apple App Store verfüg­baren WhatsApp-Versionen über dieses Feature verfügen. Im Ände­rungs­pro­tokoll der jewei­ligen App-Store-Produkt­seiten ist die Neue­rung noch nicht gelistet. Die Beschrei­bungen dürften aber bald ein Update erhalten.

Ein Screen­shot belegt die Verfüg­bar­keit des Sprach­chats. Im einge­bet­teten Bild­schirm­foto findet ein Gespräch mit 29 Teil­neh­mern statt. Links oben ist die Gesprächs­dauer zu erkennen. Darunter gibt es Infor­mationen über den aktuell spre­chenden Teil­nehmer samt Sprach­welle, den Grup­pen­namen und die Teil­neh­mer­zahl. Eine Sprech­blase inner­halb des Chats zeigt, dass aktuell ein Sprach­chat statt­findet. Sämt­liche Grup­pen­mit­glieder erhalten beim Start der Konver­sation eine stumme Benach­rich­tigung. Über diese können die Nutzer zum Gespräch stoßen. Das Beenden des Sprach­chats ist jeder­zeit möglich.

Weiter­füh­rende Infor­mationen über die Sprach­chats

Wie eingangs erwähnt, wird die Funk­tion nur ange­boten, wenn eine Gruppe zwischen 33 und 128 Teil­nehmer hat. Zwar expe­rimen­tiert WhatsApp mit dem Feature für klei­nere Gruppen, bisher ist aber nicht bekannt, wann und ob entspre­chende Sprach­chats kommen. Auf verknüpften Geräten steht die Erwei­terung aktuell über­haupt nicht zur Verfü­gung. Sollte im Sprach­chat 60 Minuten niemand reden, wird die Verbin­dung auto­matisch unter­bro­chen. Wie auch die regu­lären Grup­pen­anrufe sind auch die Sprach­chats in WhatsApp Ende-zu-Ende-verschlüs­selt.

Ein Nutzer­name für WhatsApp-Kanäle befindet sich derzeit eben­falls in der Entwick­lung.