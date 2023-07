Test: So funktioniert WhatsApp jetzt auf der Smartwatch

WhatsApp gibt es ab sofort auch als native Smart­phone-Anwen­dung. Der Messenger steht zum Down­load für Handy-Uhren mit dem Betriebs­system WearOS 3 oder höher zur Verfü­gung. Kompa­tibel sind demnach unter anderem die aktu­ellen Galaxy-Watch-Modelle von Samsung und die Pixel Watch von Google. Für die Apple Watch gibt es das Programm noch nicht. WhatsApp auf der Smartwatch

Foto: teltarif.de Wir haben die Anwen­dung - mehr oder weniger unfrei­willig - auf einer Pixel Watch auspro­biert, nachdem die Nach­richten, die auf dem Smart­phone ankamen, nicht zur Smart­watch weiter­gereicht wurden. Warum das so ist, bleibt ein Rätsel, zumal die Nach­richten-Signa­lisie­rung auf einer Samsung Galaxy Watch 4 problemlos funk­tio­niert.

Start mit Hinder­nissen

Nachdem WhatsApp für die Pixel Watch im Google Play Store zur Verfü­gung stand, haben wir das Programm auf der Uhr instal­liert. Die Verknüp­fung mit dem Messenger-Account auf dem Handy erfolgte über einen acht­stel­ligen Code, der auf der Uhr ange­zeigt wurde. Dieser wird bei WhatsApp auf dem Mobil­telefon einge­geben. Dazu müssen Handy und Uhr im glei­chen WLAN-Netz einge­bucht sein. Chat auf der Pixel Watch

Foto: teltarif.de

In unserem Fall klappte die Verbin­dung erst im dritten Versuch. Zuvor wurden jeweils alle verbun­denen Geräte (WhatsApp Web, WhatsApp Desktop etc.) vom Account getrennt. Ganz ausge­reift ist die Funk­tion also noch nicht, und Inter­essenten sollten einkal­kulieren, sich ggf. am Computer oder Zweit­handy neu mit WhatsApp verbinden zu müssen.

Die Smart­watch fungiert als eines von maximal vier mögli­chen Compa­nion-Geräten. Das ist der größte Nach­teil der App, denn die Anzahl von höchs­tens vier verbun­denen Geräten ist sehr knapp bemessen: Privater Rechner, Computer im Büro, Smart­watch und viel­leicht noch ein Tablet: das wars. Für jedes weitere Gerät muss ein anderes zwischen­zeit­lich abge­meldet werden.

Fast unein­geschränkte Messenger-Nutzung

Auch Sprachnachrichten können über die Uhr aufgenommen werden

Foto: teltarif.de Vorteil: Die App ermög­licht auf der Handy-Uhr wesent­lich mehr Features als nur den Empfang von Benach­rich­tigungen. So können Mittei­lungen nicht nur gelesen, sondern auch geschrieben werden (was auf dem kleinen Smart­watch-Display frei­lich nicht ganz einfach ist). Selbst Sprach­nach­richten und Tele­fonate über WhatsApp sind möglich.

Fotos werden eben­falls ange­zeigt, auch wenn das in "Brief­mar­ken­größe" nicht wirk­lich Spaß macht. Zu den vom Smart­phone bekannten Funk­tionen, die jetzt auch direkt am Hand­gelenk verfügbar sind, gehören auch das Stumm­schalten bestimmter Chats. Einmal einge­richtet kann WhatsApp auf der Uhr somit fast genauso genutzt werden wie am Handy. Das funk­tio­niert auch dann, wenn Smart­phone und Smart­watch nicht mitein­ander verbunden sind. Bilder im Whatsapp-Chat auf der Pixel Watch

Foto: teltarif.de In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, wie Sie mit WhatsApp auch fremde Rufnum­mern direkt anschreiben können.