WhatsApp: Selbstlöschende Chats zum Standard machen

WhatsApp gestaltet die Nutzung selbst­löschender Nach­richten künftig flexi­bler. Die Verbes­serung kündigte sich zuvor schon in einer Beta-Version des Messen­gers an.

WhatsApp verbessert selbstlöschende Nachrichten

Logo/Screenshot: WhatsApp, Montage: teltarif.de WhatsApp macht es für seine Nutzer einfa­cher, mit von alleine verschwin­denden Nach­richten zu chatten. Künftig wird man diese Einstel­lung stan­dard­mäßig für alle Chats akti­vieren können, wie WhatsApp am Montag ankün­digte. Auch kann man zwischen zwei weiteren Zeit­räumen für die auto­mati­sche Löschung wählen: Zu der bisher einzigen Option von sieben Tagen kommen 24 Stunden und 90 Tage hinzu. Diese Verbes­serung deutete sich bereits im Sommer in einer Beta-Version an.

Der zum Face­book-Konzern Meta gehö­rende Messenger war im auslau­fenden Jahr in eine mona­telange Daten­schutz-Kontro­verse verwi­ckelt. WhatsApp verlangte von den Nutzern im Januar, binnen wenigen Wochen neuen Nutzungs­regeln zuzu­stimmen. Daten­schützer und Akti­visten kriti­sierten, das Update öffne die Tür zum stär­keren Teilen von Nutzer­daten mit dem Rest des Face­book-Konzerns. WhatsApp wies dies stets zurück, machte nach der Kritik jedoch Zuge­ständ­nisse. So kann man den Dienst auch weiterhin nutzen, ohne den neuen Regeln zuzu­stimmen. WhatsApp stellte während der Kontro­verse auch weitere Daten­schutz-Funk­tionen in Aussicht.

Selbst­löschende Nach­richten sind nicht neu

WhatsApp verbessert selbstlöschende Nachrichten

Logo/Screenshot: WhatsApp, Montage: teltarif.de Die selbst­löschenden Nach­richten hatte WhatsApp bereits im vergan­genen Jahr einge­führt. Bisher musste man die Einstel­lung jedoch für jeden einzelnen Chat auswählen. Mit dem neuen General-Schalter habe man auf Anfragen von Nutzern reagiert, sagte WhatsApp-Manager Zafir Khan. Nach­richten, die vor Akti­vieren der Lösch-Einstel­lung geschrieben wurden, verschwinden nicht.

In Gruppen richtet sich das Verfalls­datum zunächst nach der Einstel­lung des Nutzers, der sie einge­richtet hat - kann aber auch geän­dert werden. Genauso kann man die Lösch-Vorgabe für einzelne Chats deak­tivieren - zum Beispiel wenn man Fotos daraus als dauer­hafte Erin­nerung behalten wolle. Die Lösch-Einstel­lung greife auch bei Backups sowie für alle Chat-Teil­nehmer, auch wenn sich Smart­phones offline befänden, betonte Khan.

Keine hundert­pro­zen­tige Sicher­heit

Auch wenn WhatsApp die Nutzung von selbst­löschenden Nach­richten komfor­tabler gestaltet, bieten diese weiterhin keinen wirk­lichen Schutz davor, dass die Chat-Mittei­lungen doch erhalten bleiben. Anwender haben weiterhin die Möglich­keit, die Messenger-Nach­richten mit einem Screen­shot fest­zuhalten. Ferner ist es möglich, die Dialoge einfach - beispiels­weise in ein Text­ver­arbei­tungs­pro­gramm - zu kopieren.

Im November hatte WhatsApp seine Daten­schutz­richt­linie über­sicht­licher gestaltet.