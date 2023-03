WhatsApp: Selbstlöschende Nachrichten werden flexibler

Für die selbst­löschenden Nach­richten in WhatsApp wird es demnächst 15 zusätz­liche Zeit­spannen geben. Dadurch können Anwender gezielter fest­legen, wann die Mittei­lungen aus dem jewei­ligen Chat verschwinden sollen. Von mindes­tens einer Stunde bis maximal einem Jahr rangieren die künf­tigen Optionen. Entdeckt wurde die Erwei­terung für die selbst­löschenden Nach­richten in einer WhatsApp-Beta­ver­sion für Desktop. Es wurde aber bereits bestä­tigt, dass sich die ergän­zenden Zeit­spannen auch für Android und iOS in Entwick­lung befinden. Aktuell gibt es ledig­lich drei Optionen.

Selbst­löschende WhatsApp-Nach­richten werden flexi­bler

Mehr Auswahl bei den selbstlöschenden Nachrichten

WABetaInfo Nicht jede Mittei­lung ist für die Ewig­keit gedacht. Insbe­son­dere bei sensi­blen Infor­mationen ist eine auto­mati­sche Löschung gewünscht. Momentan müssen sich WhatsApp-Anwender noch mit einer Nach­rich­ten­dauer von einem Tag, sieben Tagen und 90 Tagen begnügen. In Zukunft wird es aber erheb­lich mehr Zeit­spannen geben. Dies hat der Messenger-Experte WABetaInfo heraus­gefunden. In der neuesten Beta­ver­sion für Computer hat WhatsApp die erwei­terten Optionen inte­griert. Aller­dings sind sie nicht akti­viert und somit noch nicht nutzbar. WABetaInfo beteuert, dass die insge­samt 15 neuen Auswahl­mög­lich­keiten der Nach­rich­ten­dauer auch für Mobil­geräte erscheinen.

Zusätz­lich zu den bekannten Lauf­zeiten soll es ein Jahr, 180 Tage, 60 Tage, 30 Tage, 21 Tage, 14 Tage, sechs Tage, fünf Tage, vier Tage, drei Tage und zwei Tage geben. Sogar im Stun­den­bereich können Nutzer künftig die selbst­löschenden Nach­richten konfi­gurieren. Dies­bezüg­lich werden zwölf Stunden, sechs Stunden, drei Stunden und eine Stunde zur Auswahl stehen. Um die anderen Zeit­spannen auszu­wählen, muss man auf den Menü­ein­trag „weitere Optionen“ klicken.

Wann kommen die flexi­bleren selbst­löschenden Nach­richten?

Der Ablauf bei der Einfüh­rung eines neuen Features, oder in diesem Fall einer Erwei­terung eines bestehenden Features, ist in WhatsApp oft gleich. Zunächst taucht die Neue­rung, wie in diesem Fall, deak­tiviert in einer Beta­ver­sion auf. In künf­tigen Updates dürften Fort­schritte erkennbar sein. Hat die Funk­tion den vom Entwick­ler­studio gewünschten Status erreicht, folgt die Frei­schal­tung in einer Beta­ver­sion. Zunächst in kleinem Kreis, anschlie­ßend für mehr Anwender. Bei komplexen Features dauert eine Entwick­lung ziem­lich lange. Bei den Zeit­spannen der selbst­löschenden Nach­richten gehen wir aber davon aus, dass sie in wenigen Monaten in einer Beta starten könnte.

Nicht minder span­nend sind die nach dem Abschi­cken korri­gier­baren WhatsApp-Nach­richten, die sich derzeit in Arbeit befinden.