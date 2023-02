WhatsApp: Texte in selbstlöschenden Chats aufbewahren

Mit den „aufbe­wahrten Nach­richten“ gibt es ab sofort eine Möglich­keit zum Anpinnen von Mittei­lungen in selbst­löschenden WhatsApp-Chats. Die Funk­tion wurde in den aktu­ellen Beta­ver­sionen des Messen­gers für Android und iOS entdeckt. Nutzer der regu­lären Fassungen müssen sich noch etwas gedulden. Das Feature lässt sich als Ausnah­mere­gelung in beson­ders sensi­blen Konver­sationen betrachten. Gibt es eine wich­tige Infor­mation, die nicht mit den anderen Nach­richten verschwinden soll, bietet sich diese Erwei­terung an. Der Absender kann jeder­zeit entscheiden, die ange­hef­teten Mittei­lung wieder loszu­lösen.

WhatsApp hat jetzt „aufbe­wahrte Nach­richten“

Die „aufbewahrten Nachrichten“ starten

WABetaInfo Vor fast einem halben Jahr schrieben wir das erste Mal über die geplante Erwei­terung für die selbst­löschenden Chats. Jetzt steht das Feature WhatsApp-Beta­tes­tern auf Android und iOS zur Verfü­gung. Ein Lese­zei­chen-Icon symbo­lisiert die soge­nannten „aufbe­wahrten Nach­richten“. Per langem Druck auf der gewünschten Mittei­lung erscheint wie gehabt ein Kontext­menü. Ganz oben ist die neue Option inte­griert. Mit dieser legen Sie fest, dass die betref­fende Botschaft stets sichtbar bleibt. Unab­hängig davon, ob andere Inhalte weiterhin nach 24 Stunden, einer Woche oder 90 Tagen verschwinden.

Das Rollout des Features wurde von WABetaInfo gemeldet. Es findet eine server­sei­tige Frei­schal­tung für die Beta­tester statt. Sobald die Neue­rung nutzbar ist, taucht beim Aufrufen eines Chats mit selbst­löschenden Nach­richten ein entspre­chender Hinweis­text auf. Richtet man einen Chat neu für selbst­löschende Nach­richten ein, gibt es eben­falls eine kurze Anmer­kung. So wurden wir darauf hinge­wiesen, dass unsere Mittei­lungen jetzt verschwinden, es sei denn, wir bewahren sie auf. Die Aufbe­wah­rungs­funk­tion stand uns aber noch nicht zur Verfü­gung.

Urheber haben weiterhin volle Kontrolle

Es besteht natür­lich die Möglich­keit, dass der Absender einer Nach­richt gar nicht möchte, dass diese aufbe­wahrt wird. In diesem Fall kann er zu jeder­zeit die ange­pinnte Mittei­lung wieder lösen. Ein erneutes Anpinnen einer gelösten Nach­richt ist nicht möglich. Diese Regeln gelten sowohl in Einzel- als auch in Grup­pen­chats. Ledig­lich Gruppen-Admi­nis­tra­toren könnten dazu in der Lage sein, das Löschen einer ange­pinnten Mittei­lung zu verhin­dern.

In der neuen iOS-Beta von WhatsApp lässt sich über­dies der Status melden.