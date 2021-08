WhatsApp: flüchtige Nachrichten bis zu 90 Tage

Während sich die verschwin­denden Medien mitt­ler­weile in WhatsApp nutzen lassen, warten wir immer noch auf die verschwin­denden Mittei­lungen. Im Hinter­grund werkelt das Entwick­ler­studio weiterhin an dem Feature und hat es um eine Option ergänzt. Sobald die Funk­tion irgend­wann frei­gegeben wird, steht die neue Zeit­spanne 90 Tage zur Verfü­gung.

Auf Wunsch verschwinden betref­fende Texte also erst nach drei Monaten. In der neuesten Beta­ver­sion von WhatsApp für das Android-Betriebs­system wurde die Option bereits entdeckt. Nutzbar ist sie aller­dings noch nicht.

WhatsApp: Lebens­zei­chen der flüch­tigen Texte

WhatsApp: Verschwindende Mitteilungen jetzt mit 90-Tage-Option

Bild: WABetaInfo „In Kürze“ scheint ein dehn­barer Begriff zu sein. Wir infor­mierten Sie vor andert­halb Monaten darüber, dass Mark Zucker­berg diese Zeit­angabe für die Einfüh­rung der selbst­löschenden Nach­richten getä­tigt hatte. Bislang ist das Feature aber weder in einer Beta­ver­sion für Android oder iOS, noch in einem regu­lären Update für die Smart­phone-Apps frei­geschaltet. WABetaInfo entdeckte nun eine Anpas­sung der bislang nicht nutz­baren verschwin­denden Mittei­lungen. In der Android-Beta 2.21.17.16 von WhatsApp gibt es nun vier anstatt drei Menü­punkte für die flüch­tigen Texte.

Der Anwender wird sich demnach entscheiden können, ob die Mittei­lungen nach einem Tag, sieben Tagen oder erst 90 Tagen entfernt werden. Bislang lag das Limit bei sieben Tagen. Zwischen einer Woche und drei Monaten klafft aller­dings eine riesige Kluft, es ist denkbar, dass bis zum ersten Rollout der Funk­tion weiter Auswahl­mög­lich­keiten folgen. Die selbst­löschenden Nach­richten werden sowohl für Einzel- als auch für Grup­pen­chats nutzbar sein.

Flüch­tige Mittei­lungen: Entwick­lung läuft gemäch­lich

Schon vor fast zwei Jahren berich­teten wir das erste mal über die selbst­löschenden Nach­richten von WhatsApp. Zu diesem Zeit­punkt entdeckte WABetaInfo das Feature in einer Beta­ver­sion des Messen­gers. Dass es so lange dauern würde, bis die Funk­tion zumin­dest die Beta-Tester erreicht, ahnte niemand. Umso kurioser, dass im Juni ein baldiges Rollout der flüch­tigen Texte von den Verant­wort­lichen verspro­chen wurde.

Seit Juni können Anwender aber immerhin von den verschwin­denden Medien Gebrauch machen. Fotos und Videos lassen sich vom Empfänger durch diese Option nur einmalig betrachten.

Wir haben die selbst­löschenden Medien von WhatsApp bereits auspro­biert.