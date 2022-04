WhatsApp: Selbstlöschende Medien nicht mehr in der Galerie

Die verschwin­denden Fotos und Videos waren in WhatsApp zwar nicht mehr im Chat, aber noch in der Galerie zu sehen. Nun wird diese Sicher­heits­lücke geschlossen.

Die selbst­löschenden Medien in WhatsApp werden mit einem neuen Update sicherer. Zuvor war es bei akti­viertem auto­mati­schem Spei­chern in der Galerie möglich, eigent­lich als temporär gedachte Fotos und Videos zu betrachten. Das Entwick­ler­studio schiebt dieser Umge­hungs­maß­nahme mit der jüngsten Aktua­lisie­rung für Android und iOS einen Riegel vor. Sobald in einem Chat fest­gelegt wurde, dass Medi­enda­teien verschwinden sollen, erscheint ein Hinweis, dass kein auto­mati­sches Spei­chern in der Galerie (Android) respek­tive Kame­rarolle (iOS) erfolgt. Ein manu­elles Sichern ist nach wie vor möglich.

WhatsApp schottet die selbst­löschenden Medien weiter ab

Hinweis zur deaktivierten Galerie-Abspeicherung

WABetaInfo Nicht jedes Foto oder Video soll vom Gegen­über im Messenger archi­viert werden können. Zu diesem Zweck führte WhatsApp die selbst­löschenden Medien ein. Neben Bildern und Bewegt­bil­dern betrifft dieses Feature auch Audio­dateien. Richtig sicher war die Erwei­terung aller­dings bislang nicht. Neben dem Fehlen einer Screen­shot-Sperre boykot­tierte das auto­mati­sche Abspei­chern auf den Handys der Empfänger die Effek­tivität. Wie WABetaInfo schil­dert, hat WhatsApp Inc. letzt­genannten Umstand geän­dert.

Diese Ände­rung tritt sowohl in den Beta­ver­sionen als auch in den Stan­dard­ver­sionen des Kommu­nika­tions­tools in Kraft. Inner­halb der nächsten 24 Stunden sollen alle Anwender mit dem neuen Sicher­heits­mecha­nismus bedacht werden. Wie den einge­bet­teten Screen­shots zu entnehmen ist, infor­miert WhatsApp den Anwender nach dem Akti­vieren der selbst­löschenden Nach­richten darüber, dass keine Medien des betref­fenden Chats mehr in der Galerie / Kame­rarolle ange­zeigt werden.

Manu­elles Abspei­chern funk­tio­niert weiterhin

Dass die Medien jetzt sowohl beim Absender als auch beim Empfänger in Chats mit einge­schal­teten selbst­löschenden Nach­richten nicht mehr in der Galerie landen, ist ein sinn­voller Schritt zur Stei­gerung der Privat­sphäre. Dennoch hindert diese Maßnahme Nutzer nicht daran, die Aufnahmen simpel aus der Konver­sation heraus manuell abzu­spei­chern. Doch selbst wenn WhatsApp Inc. diese Methode und Bild­schirm­fotos mit künf­tigen Updates unter­bindet, gibt es keine voll­stän­dige Sicher­heit. Schließ­lich kann man den Display­inhalt einfach bei Fotos abfo­togra­fieren, bezie­hungs­weise bei Videos abfilmen.

Mit den Reak­tionen bekommt WhatsApp momentan ein längst über­fäl­liges Feature.