WhatsApp: Selbstlöschende Gruppen & neuer Texteditor

Selbst­löschende Nach­richten gibt es in WhatsApp schon seit geraumer Zeit, bald kommen ergän­zend die selbst­löschenden Gruppen. In der neuesten Beta­ver­sion des Messen­gers für iOS wurde dieses Feature entdeckt. Künftig können sich Teil­nehmer entscheiden, ob der Inhalt eines Grup­pen­chats nach einem Tag, einer Woche oder einem gewünschten Datum verschwinden soll. Selbst­redend hat diese Löschung keinerlei Einfluss auf das Chat­fenster anderer Mitglieder. Eben­falls in einer Beta­ver­sion der iOS-Fassung von WhatsApp wurde ein neuer Text­editor ausfindig gemacht. Dieser wird in Zukunft die Bild­bear­bei­tung erwei­tern.

WhatsApp erhält demnächst selbst­löschende Gruppen

WABetaInfo Seit Ende 2022 können WhatsApp-Gruppen bis zu 1024 Mitglieder haben. Solche ausla­denden, digi­talen Versamm­lungs­räume dürften zwar eher die Ausnahme sein, sie bringen aber unwei­ger­lich ein Problem mit sich. Je mehr Teil­nehmer eine Gruppe hat, desto mehr Inhalte gibt es. Darunter leidet die Über­sicht. Manchmal kann einen die schiere Menge an Mittei­lungen auch schlicht über­for­dern. Wer eine Pause von einer bestimmten Gruppe braucht, kann diese aktuell stumm­schalten und archi­vieren.

Wenn nur die Flut an Beiträgen verschwinden soll, hält demnächst eben­falls eine Lösung Einzug. Wie WABetaInfo berichtet, ist in der WhatsApp-Beta­ver­sion 23.5.0.71 für iOS eine Option namens „Ablau­fende Gruppen“ inte­griert. Mit diesem Feature werden sämt­liche Inhalte im jewei­ligen Grup­pen­chat für einen selbst nach einem defi­nier­baren Zeit­raum auto­matisch gelöscht. Dies kann nach einem Tag, einer Woche oder einem frei fest­leg­baren Datum geschehen. Frei­geschaltet und somit nutzbar sind die selbst­löschenden Gruppen noch nicht.

Neuer WhatsApp-Text­editor kommt auch für iOS

WABetaInfo Ende Januar infor­mierten wir Sie bereits über den in Entwick­lung befind­lichen erwei­terten Text­editor für WhatsApp. Zu diesem Zeit­punkt war nur bekannt, dass dieser für Android geplant ist. Jetzt fand WABetaInfo in der Beta­ver­sion 23.5.0.72 des Messen­gers Hinweise auf eine iPhone-Umset­zung. So wird der verbes­serte Text­editor der WhatsApp-Bild­bear­bei­tung auch in iOS Einzug halten. Die Funk­tion ermög­licht verschie­dene Schrift­arten, Hinter­gründe und Ausrich­tungen. Wann das Feature nutzbar wird, ist uns nicht bekannt.

