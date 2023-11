WhatsApp Desktop: Selbstlöschende Medien sind zurück

Die Desktop-Versionen von WhatsApp wurden um die Möglich­keit erwei­tert, Fotos und Videos zur einma­ligen Betrach­tung zu verschi­cken. Wie von den Versionen für Android und iOS gewohnt, lässt sich auf Wunsch ein kleiner Button mit der Ziffer eins vor dem Versand ankli­cken. In der Vergan­gen­heit gab es das Feature bereits für den Computer, es wurde aller­dings vom Entwick­lers­tudio aufgrund von Privat­sphären-Bedenken entfernt. Nun hat man sich für einen Kompro­miss entschieden. So lassen sich zwar die Medien zur einma­ligen Betrach­tung vom Rechner aus über­tragen, aller­dings nicht ansehen.

WhatsApp Desktop: Selbst­löschende Fotos und Videos sind zurück

Versand selbstlöschender Medien ist wieder über WhatsApp Desktop möglich

Andre Reinhardt Mit einem Update am 1. November 2022 schal­tete das WhatsApp-Team die Medien zur einma­ligen Betrach­tung ab. Seitdem war es nicht mehr möglich, über den Computer limi­tiert aufruf­bare Bilder und Clips zu verschi­cken. Die jüngste Aktua­lisie­rung des Kommu­nika­tions­tools für Windows und macOS bringt die Funk­tion zurück. Aller­dings mit einer Einschrän­kung. So sind problemlos Fotos und Videos zur einma­ligen Sich­tung über­tragbar, sie lassen sich aber nicht ansehen. Wenn Sie also eine solch einge­stellte Medi­endatei erhalten, müssen Sie diese auf dem Handy öffnen.

Womög­lich hat es WhatsApp nicht geschafft, seinen Messenger effi­zient gegen Screen­shots und weitere Möglich­keiten zur unge­wollten Spei­che­rung der Fotos und Videos abzu­sichern. Am Computer lassen sich eben unzäh­lige Programme, Modi­fika­tionen und Skripte verwenden, die eine Sperre von Bild­schirm­fotos oder Bild­schirm­videos aushe­beln können. Bereits beim dama­ligen Update, welches die selbst­löschenden Fotos und Videos entfernte, wurde darauf hinge­wiesen, dass sich die Dateien zum Schutz der Privat­sphäre nur auf dem Handy aufrufen lassen.

Sinn­volle Entschei­dung des Entwick­lers­tudios

Dass man nun wieder Medien zum einma­ligen Anschauen vom Rechner aus verschi­cken kann, dürfte viele User freuen. Schließ­lich haben einige Computer Daten­träger mit mehreren Tera­bytes verbaut, auf denen sich etliche Bilder und Clips befinden dürften. Oftmals werden bei Spei­cher­knapp­heit des Smart­phones die wert­vollen Erin­nerungen auf den Rechner ausge­lagert. Zur Archi­vie­rung eignen sich Tower-PCs oder Note­books deut­lich besser. Manche Aufnahmen möchte man aber eben nicht zum mehr­maligen Betrachten zur Verfü­gung stellen. (via WABetaInfo)

Sie müssen sich übri­gens keine Sorgen um etwaige Kosten für den Messenger machen. WhatsApp bleibt gratis, verwir­rende anders­lau­tende Meldungen können Sie igno­rieren.