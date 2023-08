WhatsApp: Screen-Sharing & horizontale Videochats für alle

Ab sofort wird die Video­tele­fonie per WhatsApp mit Screen-Sharing und einer hori­zon­talen Ansicht für Mobil­geräte aufge­wertet. Meta und dessen CEO Mark Zucker­berg haben die Neuig­keit auf Face­book verkündet. Es profi­tieren sowohl Nutzer eines Android-Smart­phones als auch Nutzer eines iPhones.

Die Bild­schirm­frei­gabe erlaubt es dem Gegen­über den eigenen Display­inhalt zu zeigen. Auf diese Weise lassen sich etwa neue Apps vorführen oder Probleme mit dem Handy lösen. Die verti­kale Video­tele­fonie zeigt hingegen mehr von der Umge­bung der Anrufer.

WhatsApp startet Screen-Sharing für alle

Screen-Sharing und Landscape-Mode für WhatsApp

Bild: WhatsApp Inc. Seit Ende Mai können Beta­tester bereits die Bild­schirm­frei­gabe in WhatsApp auf ihren Handys benutzen. Wie Marc Zucker­berg mitteilt, rollt das Feature jetzt für alle User aus. Ob es ein server­sei­tiges Update ist oder man selbst den Messenger auf die neueste Version hieven soll, wurde nicht kommu­niziert. Am größten ist die Chance, das Screen-Sharing einsetzen zu können, vermut­lich mit der aktu­ellsten Fassung des Kommu­nika­tions­tools. Sie erkennen den teil­baren Display­inhalt am Symbol mit dem Handy und dem Pfeil nach dem Start eines Video­anrufs. Die Bildschirmfreigabe in Aktion

Bild: Andre Reinhardt Berühren Sie diese Schalt­fläche, gibt es einen kleinen Hinweis, dem Sie zustimmen müssen. Anschlie­ßend beginnt die Bild­schirm­frei­gabe. Das Gegen­über kann jedes Detail Ihres Smart­phone-Displays sehen. Deshalb ist es wichtig ganz genau darauf zu achten, welche Apps, Logins, Menüs und Einstel­lungen gezeigt werden. Verse­hent­lich ein wich­tiges Pass­wort weiter­zugeben wäre natür­lich fatal. Wir haben das Screen-Sharing mit zwei Android-Handys getestet. Das Feature funk­tio­niert reibungslos und in guter Qualität.

Hori­zon­tale Video­chats in WhatsApp

Bislang konnte man im popu­lären Messenger ausschließ­lich verti­kale Konver­sationen in Bewegt­bil­dern führen. Nun teilt Meta mit, dass auch die hori­zon­tale Ansicht zur Verfü­gung steht. Dieser Modus ist insbe­son­dere prak­tisch, wenn man mehr von seiner Umge­bung demons­trieren möchte. Des Weiteren lassen sich Objekte besser in die Kamera halten. Um den soge­nannten Land­scape-Mode zu akti­vieren, müssen Sie einfach nur Ihr Smart­phone drehen. Das Feature startet ab sofort und dürfte wie das Screen-Sharing inner­halb der kommenden Wochen alle WhatsApp-Anwender errei­chen.

Über­dies können WhatsApp-Beta­tester mit einem iPhone Bild-Unter­schriften korri­gieren.