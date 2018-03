Rufnummernwechsel: Neues WhatsApp-Feature geplant

WhatsApp-Nutzer können ihre Kontakte künftig automatisch über einen Rufnummernwechsel informieren. In der aktuellen Android-Beta des Messengers ist die Funktion bereits enthalten.

Neues Feature in der Android-Beta von WhatsApp Wer als WhatsApp-Nutzer seine Handynummer ändert, muss nicht zwingend einen neuen Account anlegen. Das hat sogar verschiedene Nachteile - etwa dass alle bisherigen Chatverläufe verlorengehen und man sich für Gruppen neu anmelden muss. Eleganter ist das Wechseln der Rufnummer des bestehenden WhatsApp-Accounts. Dann ist der Nutzer über den Messenger über seine neue Telefonnummer erreichbar und alle Daten innerhalb der App bleiben erhalten.

In der aktuellen Beta-Version von WhatsApp für Android zeigt sich eine neue Funktion, über die das Online-Portal WABetaInfo berichtet. So können die Anwender beim Wechsel ihrer Rufnummer auch gleich aus dem Messenger heraus eine Information an alle Kontakte senden. Dabei haben die Kunden verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten, wie sich auf Screenshots zeigt, die WABetaInfo veröffentlicht hat.

Diese Info-Möglichkeiten sind vorgesehen

Zum einen kann der WhatsApp-Nutzer selbst entscheiden, ob er seine Kontakte über den Messenger über seine neue Handynummer informieren möchte. Zudem besteht die Möglichkeit, diese automatisierte Information entweder an alle Kontakte innerhalb des Messengers zu senden oder nur an Personen, mit denen man bereits gechattet hat. Letztere Variante dürfte in den meisten Fällen die bessere Wahl sein, denn bei der ersten Option werden grundsätzlich alle Personen berücksichtigt, die man im eigenen Adressbuch gespeichert hat und die ebenfalls WhatsApp verwenden.

Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, die Benachrichtigungen manuell anzupassen. So lässt sich einzeln auswählen, welche Personen über den Rufnummernwechsel informiert werden sollen und welche Kontakte dabei außen vor bleiben.

Gruppen erhalten bereits Hinweise zu Rufnummernwechsel

Künftige Benachrichtigungsfunktion zu neuer Handynummer Bislang hat WhatsApp bereits in Gruppen automatisch einen Hinweis eingeblendet, wenn ein Mitglied einen Rufnummernwechsel vorgenommen hat. Diese Information bleibt auch nach der Einführung des neuen Features erhalten, wie die durchgesickerten Screenshots zeigen. Derzeit ist es allerdings noch nicht bekannt, wann die Beta-Funktion in die stabile Version von WhatsApp für Android Einzug hält. Perspektivisch sollte die Information zum Rufnummernwechsel auch bei WhatsApp für iOS und Windows 10 Mobile zur Verfügung stehen.

Nachdem sich WhatsApp in den vergangenen Jahren von der Unterstützung für zahlreiche ältere und kaum noch genutzte Betriebssysteme getrennt hat, stellt sich allerdings die Frage, wie lange der Messenger für Windows 10 Mobile noch gepflegt wird. Ende Januar hatte Microsoft sein Smartphone-Betriebssystem endgültig aufgegeben.