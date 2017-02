Umfrage: Wie gefällt Ihnen unser WhatsApp-Push-Service?

Wie gefällt Ihnen unser Push-Service? Wir wollen Ihre Meinung zu unserem WhatsApp-Push-Service in Erfahrung bringen und laden Sie daher herzlich zur Teilnahme an einer kurzen Umfrage ein. Partizipieren können sowohl bestehende Nutzer des Angebots als auch Interessenten ohne Abo.

Ablauf der Umfrage

Damit Anwender über die wichtigsten Meldungen von teltarif.de bequem per WhatsApp benachrichtigt werden, bieten wir einen kostenfreien Push-Service an. Um Abonnenten einen möglichst großen Mehrwert zu bieten, wollen wir nun wissen, ob und was wir künftig ändern sollen. In einer kurzen Umfrage, die etwa zwei bis drei Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nimmt, können Sie uns etwa mitteilen, wie viel Push-Benachrichtigungen Sie optimal fänden.

Zudem möchten wir wissen, welche Darreichungsform - mehrere Einzelmeldungen oder weniger Push-Benachrichtungen in Blockform - Ihnen lieber ist. Bei der Einstiegsfrage würden wir allerdings zunächst gerne in Erfahrung bringen, ob Sie bereits Abonnement sind oder nur Interesse an dem Service haben und sich unter bestimmten Maßgaben für ein Abo entscheiden würden.

Status quo: So sieht unser WhatsApp-Push-Service aktuell aus

Vor etwas über einem Jahr hat der WhatsApp-Push-Service von teltarif.de die Beta-Phase verlassen. Seitdem informieren wir Nutzer zwischen Montag und Freitag zweimal täglich über die wichtigsten Geschehnisse aus der ITK-Branche direkt über den Messenger. Sofern es große Netz­störungen gibt, benachrichtigen Sie umgehend per WhatsApp darüber. Am Wochenende versenden wir am Sonntagabend eine Zusammen­fassung unter der Überschrift "Top-News am Wochenende".

Die Nutzer des Push-Services schicken uns zudem direkt per WhatsApp Nachrichten, teilweise Kommentare zu den Themen, allgemeine Fragen rund um Mobilfunkthemen oder auch Hilfegesuche bei Problemen mit dem Anbieter. Wir können gerade bei komplexeren Themen nicht garantieren, dass wir darauf antworten. Stattdessen empfehlen wir solche Fragen direkt an die E-Mail-Adresse des teltarif.de-Leserservices: info@teltarif.de zu stellen.

So können Sie den Gratis-Service abonnieren:

Kostenfrei abonnieren können Sie den Push-Service als WhatsApp-Nutzer auf zwei Wegen: Per Eingabe der Rufnummer oder über die Insta-App.

Sofern Sie sich klassisch per Rufnummer angemeldet haben, fügen Sie die Nummer zu Ihren Kontakten hinzu und schreiben dem-Kontakt anschließend eine Nachricht mit dem Inhalt. Natürlich könne Sie bei Nichtgefallen auch jederzeit den Bezug der Push-Benachrichtigungen beenden, indem Sie eine Nachricht mit dem Inhaltsenden. Informationen zum Datenschutz können Sie der Webseite des Dienstleisters Whatsbroadcast entnehmen

Vielen Dank für Ihr Interesse und die Teilnahme an der Umfrage!

Teilnahme an der Umfrage

Die Ergebnisse der Befragung werden wir nach der Auswertung auf teltarif.de veröffentlichen. Die Umfrage selbst bleibt bis zum 17. Februar online.

Haben Sie unseren WhatsApp-Push-Service bereits abonniert oder sind Sie daran interessiert? Ja, ich bin bereits Abonnent.

Nein, ich bin noch kein Abonnent.



Abschicken

Leider ist in Ihrem Browser Javascript abgeschaltet. Um an der Umfrage teilzunehmen, aktivieren Sie bitte die Javascript-Funktion Ihres Browsers und laden diese Seite erneut!