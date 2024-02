WhatsApp: Screenshot-Sperre für Profilfotos ist lückenhaft

In der neuen Beta­ver­sion von WhatsApp ist ein eigent­lich sinn­volles Privat­sphäre-Feature in Form einer Screen­shot-Sperre für Profil­fotos enthalten. Eigent­lich deshalb, weil die Funk­tion in ihrer derzei­tigen Fassung nutzlos ist. Wenn Sie ein Voll­bild eines Profils aufrufen und ein Bild­schirm­foto machen wollen, klappt das nicht mehr. Umge­kehrt können natür­lich auch andere User über diesen Weg keine Screen­shots mehr von Ihrem Profil­bild aufnehmen. Ein Hinweis­text verweist auf App-Beschrän­kungen. So weit, so gut. Vorschau­bilder der Profil­fotos lassen sich aber weiterhin als Screen­shots abspei­chern.

WhatsApp bringt Screen­shot-Sperre für Profil­fotos

Hinweistext der Screenshot-Sperre für Profilfotos

Andre Reinhardt Mit den selbst­löschenden Medien bietet der zu Meta gehö­rende Messenger Anwen­dern bereits die Möglich­keit, die Gefahr einer Weiter­ver­brei­tung von Fotos und Videos zu mindern. Bislang konnten aller­dings problemlos Screen­shots von Profil­bil­dern getä­tigt werden. Mit der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.24.4.25 für Android hält eine Bild­schirm­foto-Sperre für diese Kontakt-Grafiken Einzug. WABetaInfo berichtet über die Neue­rung. Das Feature ist auch umge­hend frei­geschaltet. Wir haben den Screen­shot-Türsteher auspro­biert und waren enttäuscht.

Gene­rell lassen sich Profil­fotos in WhatsApp in drei verschie­denen Größen betrachten. Es gibt das Minia­tur­bild in der Chat­über­sicht, in dem man kaum Details erkennt, die deut­lich größere Vorschau beim Antippen des Minia­tur­bildes und das Voll­bild. Dass WhatsApp Screen­shots der Chat­über­sicht nicht sperrt, ist nach­voll­ziehbar. Beispiels­weise ist so ein Bild­schirm­foto für uns Redak­teure nütz­lich, wenn es neue Features gibt. Da man vom deut­lich detail­lier­teren Vorschau­bild der Profile aber immer noch einen Screen­shot machen kann, ist die Blockade derzeit ziem­lich sinn­frei.

Screen­shot-Sperre: Wahl­frei­heit gibt es nicht

Eben­falls ärger­lich ist die Tatsache, dass sich der digi­tale Türsteher für Profil-Bild­schirm­fotos nicht deak­tivieren lässt. Es gibt durchaus Anwender, die stolz auf ihr Kontakt­bild im Messenger sind und sich freuen, wenn es jemandem gefällt und es abspei­chert. Beispiels­weise Künstler, Hobby-Foto­grafen und Models wech­seln häufig ihr Profil­bild. Es wäre wünschens­wert, dass WhatsApp die Screen­shot-Sperre für das Profil­foto künftig optional macht. So oder so ist eine solche Maßnahme nie absolut sicher. Mit einer Kamera lassen sich Bild­schirm­inhalte schließ­lich immer abfo­togra­fieren.

Derzeit sollten Sie sich vor WhatsApp-Lock­anrufen in Acht nehmen.