WhatsApp: Alternatives Profil als Schutzschild

Künftig lassen sich ein abwei­chender Name und ein abwei­chendes Foto für fremde Kontakte in WhatsApp einrichten. Des Weiteren hält eine Spul­funk­tion im Video­player Einzug.

Demnächst wird WhatsApp durch ein alter­natives Profil einen erhöhten Schutz der Privat­sphäre bieten. In einer Beta wurde entdeckt, dass Nutzer einen abwei­chenden Namen und ein abwei­chendes Profil­foto einrichten können. Diese Details bekommt eine gewünschte Ziel­gruppe zu Gesicht, beispiels­weise Personen abseits der Kontakt­liste. Somit lassen sich der wahre Name und das eigent­liche Profil­foto vor Fremden verschleiern. Während dieses Feature noch nicht nutzbar ist, startet mit der Spul­funk­tion eine Erwei­terung für WhatsApp-Videos in einer Beta. Anwender müssen jetzt nicht mehr zwin­gend die Zeit­leiste bemühen.

WhatsApp: Schutz­schild für die Iden­tität naht

Alternatives Profil in WhatsApp

WABetaInfo Es ist möglich, dass man im grünen Messenger unver­hofft von einer fremden Person kontak­tiert wird. Aktuell kann das Gegen­über in solch einem Fall, falls nicht anders konfi­guriert, den Namen und das Profil­foto sehen. Diese privaten Details können nicht für Fremde ersetzt werden. Es gibt also entweder die regu­lären Infor­mationen oder gar keine. Künftig ändert sich dies. Laut WABetaInfo arbeitet das Entwick­lers­tudio an einem alter­nativen Profil für WhatsApp. Jenes lässt sich mit einem abwei­chenden Namen und Foto versehen. Wer die tatsäch­lichen Daten sehen kann, bestimmt der Anwender.

Momentan ist es in den Daten­schutz­ein­stel­lungen zwar möglich, neben der Online­sicht­bar­keit und dem Status auch das Bild und die Bezeich­nung auszu­blenden, aber ohne Alter­native. Die neue Option wird in den Einstel­lungen für das Profil­foto inte­griert. Wie gehabt legen User fest, ob alle Anwender, nur die Kontakte, nur die Kontakte außer bestimmte Menschen oder niemand die Grafik betrachten darf. Alle ausge­schlos­senen Teil­nehmer bekommen das alter­native Profil mit abwei­chendem Namen und abwei­chendem Bild ange­zeigt. Das Feature ist in der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.24.4 für Android inte­griert, aber nicht frei­geschaltet.

WhatsApp erhält Spul­funk­tion für Videos

WABetaInfo Wer am Beta­test-Programm des Kommu­nika­tions­tools für die Android-Platt­form teil­nimmt und auf die Version 2.23.24.6 aktua­lisiert, profi­tiert womög­lich von einem besseren Video­player. WhatsApp schaltet neue Features in Wellen frei, inso­fern kann es etwas dauern, bis alle Teil­nehmer Zugriff haben. Zuvor war es in den Videos im Messenger nur möglich, über die Zeit­leiste zu bestimmten Abschnitten zu springen. Nun hält ergän­zend eine tradi­tio­nelle Spul­funk­tion Einzug. Durch ein Berühren der rechten oder linken Seite des Clips spulen Sie vorwärts oder rück­wärts. Dabei wird das Video weiterhin in Echt­zeit ange­zeigt.

Übri­gens lassen sich jetzt WhatsApp-Grup­pen­anrufe direkt mit bis zu 32 Teil­neh­mern starten.