WhatsApp soll an privater Newsletter-Funktion arbeiten

WhatsApp soll neuesten Infor­mationen zufolge an einem Kommu­nika­tions­tool arbeiten, das die Versen­dung privater News­letter erlaubt. Das will die gut infor­mierte Platt­form WaBetaInfo heraus­gefunden haben. Konkret gehe es um die Version mit der Nummer 2.23.5.3 des Messen­gers, die über das Google-Play-Beta-Programm ausge­rollt wird.

Das neue News­letter-Feature befinde sich laut WaBetaInfo aller­dings noch in der Entwick­lungs­phase, weshalb Android-Nutzer, die sich für das Beta-Programm regis­triert haben, sie noch nicht testen können. Es wird aber vermutet, dass das neue Feature in einem künf­tigen Update des WhatsApp Messen­gers bereit­gestellt wird.

WhatsApp: Privater News­letter - erste Infos

WhatsApp soll an einem neuen Newsletter-Feature arbeiten

Bild: teltarif.de Bei dem neuen Tool soll es sich wie eingangs erwähnt um eine Art News­letter handeln. Ob die Funk­tion final tatsäch­lich so benannt wird, ist bislang noch offen. Laut WaBetaInfo handelt es sich aber um ein "One-to-many-Tool" für die Verbrei­tung von Infor­mationen von einer an mehrere Personen. Personen könnten so auswählen, wem sie direkt inner­halb von WhatsApp folgen wollen.

Hinweise im Code sollen gezeigt haben, dass die private News­letter-Funk­tion ein sepa­rater und optio­naler Abschnitt im Status-Bereich sei. Dabei soll die Funk­tion klar von privaten Chats getrennt sein, wodurch die Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung privater Nach­richten nicht beein­träch­tigt werde.

Da es sich bei der News­letter-Funk­tion um ein Kommu­nika­tions­tool handelt, um eine große und unde­finierte Anzahl von Personen errei­chen zu können, sind News­letter nicht von der Ende-zu-Ende-Verschlüs­selungs­tech­nologie geschützt. Das gelte aber nicht für persön­liche Daten wie die Tele­fon­nummer der Nutzer, die stets ausge­blendet sei, um die Iden­tität zu schützen.

Nach­richten an mehrere Nutzer via Broad­cast

Wollen Sie eine Nach­richt an mehrere Personen schi­cken, können Sie das jetzt schon mit Hilfe einer Broad­cast-Liste machen. Dazu klicken Sie auf dem Bild­schirm mit der Chat-Über­sicht auf "Broad­casts". Mit dem Klick auf "Neue Liste" können Sie nun Personen für Ihre Nach­richt hinzu­fügen. Die Anzahl ist auf 256 begrenzt.

Die Nach­richt, die Sie schreiben, wird anschlie­ßend an Ihre Kontakte verschickt, sofern diese Ihre Tele­fon­nummer im Adress­buch gespei­chert haben. Die Empfänger werden die Nach­richt wie eine herkömm­liche Nach­richt erhalten, wie WhatsApp im Support-Bereich ausführt. Wenn die Empfänger antworten, erhalten diese eben­falls eine herkömm­liche Nach­richt im Chat-Verlauf. Die Antwort, die Sie geben, wird aber nicht an andere Empfänger in der Broad­cast-Liste gesendet.

Wenn Sie möchten, dass die Empfänger gegen­seitig die Nach­richten sehen und senden können, müssen Sie einen Grup­pen­chat erstellen.

