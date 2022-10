WhatsApp Premium: Kurzlinks & bis zu zehn Geräte im Abo

Leicht zu merkende URLs und erwei­terter Mehr­geräte-Support sind die ersten Vorteile des neuen WhatsApp Premium. Das Angebot ist in den Beta­ver­sionen des Messen­gers verfügbar.

Unter­nehmen können ab sofort vom neuen WhatsApp Premium profi­tieren. Dabei handelt es sich um ein optio­nales Abon­nement, welches diverse Vorteile mit sich bringt. Zum Start des Services liefert das Entwick­ler­studio einen Firmen­link und eine erwei­terte Mehr­geräte-Unter­stüt­zung. Bei erst­genannten handelt es sich um kurze URLS, welche mit wa.me beginnen und auf die Firmen­seite inner­halb des Messen­gers weiter­leiten. In puncto Multi-Device können Mitglieder von WhatsApp Premium wiederum doppelt so viele Endge­räte, insge­samt bis zu zehn Stück, mit einem Account verwenden.

WhatsApp Premium startet für Android und iOS

Die Kurzlinks von WhatsApp Premium

WABetaInfo Bereits im April berich­teten wir, dass der zu Meta gehö­rende Messenger ein kosten­pflich­tiges Abon­nement für Geschäfts­kunden plant. Ein halbes Jahr später ist aus diesem Vorhaben Realität geworden. WhatsApp Premium ist ab dieser Woche verfügbar, wie WABetaInfo mitteilt. Zunächst startet der Service in den Beta­ver­sionen der Anwen­dungen für Android und iOS. Wenn Sie also ein Unter­nehmen führen und von den erwei­terten Features Gebrauch machen wollen, können Sie an den kosten­losen Beta­test-Programmen teil­nehmen.

Wie hoch die Monats­gebühr von WhatsApp Premium ist, konnten wir noch nicht in Erfah­rung bringen. Je nach Region ist der Dienst unter­schied­lich teuer. Nutzer können einer Mitglied­schaft inner­halb der Einstel­lungen im dedi­zierten Premium-Bereich beitreten. In diesem Abschnitt gibt es Zugriff auf sämt­liche Features des Services.

Diese Vorteile bietet WhatsApp Premium

Kunden oder Inter­essenten können mit einem kurzen Link zum eigenen Busi­ness­bereich gelotst werden. Dieser kann beispiels­weise lauten wa.me/mein­ges­chaeft. Bei der Einrich­tung der URL über­prüft der Messenger, ob sie noch zur Verfü­gung steht. Die indi­vidu­elle Verknüp­fung lässt sich bei Bedarf alle 90 Tage abän­dern. Selbst klei­nere Firmen dürften bei den insge­samt fünf Gerät­schaften für die Mehr­geräte-Funk­tion schnell an ihre Grenzen stoßen. Mit dem Premium-Abon­nement lassen sich schließ­lich bis zu zehn Geräte mit einem WhatsApp-Konto verwenden.

Falls Sie die Premium-Sektion trotz neuester Beta­ver­sion nicht vorfinden, müssen Sie sich noch ein wenig gedulden. WhatsApp schaltet das Feature für Beta­tester in Wellen frei. Höchst­wahr­schein­lich kommen im Laufe der Zeit noch mehr Funk­tionen zu WhatsApp Premium. Wann der Service für User der regu­lären WhatsApp-Fassung startet, ist uns bislang nicht bekannt.

Übri­gens lagert WhatsApp den Daten­schutz­bereich nun in das Haupt­menü aus.