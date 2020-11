WhatsApp Pay startet in Indien: Geld-Versand per Chat

WhatsApp Pay startet in Indien

Logo: WhatsApp, Montage: teltarif.de Nutzer des Smart­phone-Messen­gers WhatsApp können in Indien künftig direkt in der App Geld verschi­cken. Inzwi­schen sei ein beliebtes Echt­zeit­bezahl­system einer Koali­tion indi­scher Banken in die App einge­bunden worden, heißt es in einer Mittei­lung des zum Face­book-Konzern gehö­renden Dienstes.

WhatsApp ist in dem 1,3-Milli­arden-Einwohner-Land sehr beliebt und hat mehr als 400 Millionen Nutzer. Das könnte WhatsApp beim Etablieren der neuen Bezahl­funk­tion helfen. Es gibt aber bereits in Indien schon etliche andere Bezahl­apps wie Google Pay und Amazon Pay oder das indi­sche Pendant Paytm, mit denen Inder etwa in kleinen Läden oder in Taxis bezahlen. Der Markt des mobilen Bezah­lens in Indien könnte bis 2023 auf 190 Milli­arden Dollar wachsen, wie die indi­sche Regie­rung mit Beru­fung auf Schät­zungen der Bank Credit Suisse schrieb. Auch sind im Land nach indi­schen Behör­den­angaben erst etwas mehr als die Hälfte der Bevöl­kerung Inter­net­nutzer.

WhatsApp Pay startet in Indien

Logo: WhatsApp, Montage: teltarif.de Indien bietet damit für den Face­book-Konzern ein großes Wachs­tums­poten­zial. In diesem Jahr hatte der Konzern für 5,7 Milli­arden Dollar knapp zehn Prozent von Jio Plat­forms über­nommen, einer Firma für Mobil­funk und digi­tale Dienste, die Indiens reichstem Mann Mukesh Ambani gehört. Face­book kündete damals an, dass der Konzern mit Jio Indiens kleine und mitt­lere Firmen digi­tali­sieren wolle.

WhatsApp Pay in Brasi­lien wieder gestoppt

WhatsApp hatte die Bezahl­funk­tion bereits in Brasi­lien einge­führt, wurde laut Medi­enbe­richten aber von der dortigen Zentral­bank aufge­for­dert, damit wieder aufzu­hören. In Indien greift WhatsApp auf das dort etablierte Bezahl­system Unified Payments Inter­face (UPI) zurück.

WhatsApp Busi­ness für Firmen wurde im Januar 2018 ins Leben gerufen. Damit können Läden etwa auch virtu­elle Schau­fenster oder einen Help-Desk anbieten. Diese Funk­tionen nutzen bereits einige Firmen in Europa. Indien gehört aller­dings zu den ersten Ländern, die auch eine Bezahl­funk­tion anbieten.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, wie sich der WhatsApp Messenger künftig entrüm­peln lässt.