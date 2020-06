WhatsApp Pay: Kaum da, schon wieder weg

WhatsApp Pay muss zumin­dest in Brasi­lien eine erste Nieder­lage verkraften. Die Behörden fühlen sich über­gangen. Die App an sich erhält hingegen demnächst animierte Sticker.

Vor rund einer Woche star­tete der Bezahl­dienst WhatsApp Pay groß­flä­chig in Brasi­lien, doch schon jetzt wurde dem Service von der hiesigen Zentral­bank der Stecker gezogen. Unschuldig ist das Messenger-Entwick­ler­studio dabei nicht, denn es unter­richte die brasi­lia­ni­schen Behörden erst gar nicht über die Einfüh­rung. Die Fusi­ons­kon­trolle CADE setzte nun die Verein­ba­rung zwischen WhatsApp und den betref­fenden Finanz­in­sti­tuten aus. Ferner fordert die Zentral­bank Visa und Master­card auf, die Trans­ak­tionen über WhatsApp Pay einzu­stellen. Der Messenger an sich erhält übri­gens bald eine neue Funk­tion in Form animierter Sticker.

Ade, WhatsApp Pay

WhatsApp Pay in der Bredouille

Logo: WhatsApp, Montage: teltarif.de Ein glück­li­ches Händ­chen bewies Face­book hinsicht­lich Online-Bezahl­diensten bislang nicht. Die Kryp­to­wäh­rung Libra verlor bereits zahl­reiche Partner und war in seiner dama­ligen Form Regu­lie­rungs­be­hörden und Zentral­banken ein Dorn im Auge. Ob die über­ar­bei­tete Fassung glückt, wird sich zeigen. Vorerst muss die Face­book-Tochter WhatsApp Inc. aller­dings einen Rück­schlag eines weiteren digi­talen Zahlungs­sys­tems hinnehmen. Mit WhatsApp Pay wollte das Kommu­ni­ka­ti­ons­pro­gramm in Brasi­lien, mit 120 Millionen User der zweit­größte Markt der Anwen­dung, durch­starten.

Daraus wird zunächst nichts, denn der Verwal­tungsrat CADE schob der Zusam­men­ar­beit mit Kredit­in­sti­tuten den Riegel vor. Außerdem verbietet die brasi­lia­ni­sche Zentral­bank Karten­an­bie­tern wie Visa und Master­card, WhatsApp Pay weiterhin zu nutzen. Die Behörden seien im Vorfeld nicht über den Start des Zahlungs­dienstes infor­miert worden und wollen jetzt ausführ­liche Infor­ma­tionen zum Geschäfts­mo­dell. Es sei wichtig, „ein ange­mes­senes Wett­be­werbs­um­feld zu erschaffen, das die Funk­ti­ons­weise eines Zahlungs­sys­tems sichert, welches austauschbar, schnell, sicher, trans­pa­rent, offen und billig ist“, so das State­ment der Zentral­bank. (via Bloom­berg)

Derzeit ist nicht absehbar, wann WhatsApp Pay wieder in Brasi­lien zur Verfü­gung steht und weitere Länder erreicht.

WhatsApp arbeitet an bewegten Stickern

Animierte Früchte und mehr kommen zu WhatsApp

WABetaInfo Für Menschen, die ihre Nach­richten gerne mit Anima­tionen aufpeppen, plant der Messenger ein neues Feature. Bewegte Sticker sollen neben den stati­schen demnächst Einzug halten, wie in der Android-Beta v2.20.194.7 und in der iOS-Beta 2.20.70.26 ersicht­lich ist. In der jüngsten Beta-Fassung 2.20.194.9 für das Google-OS wurde das Feature aber wieder entfernt. Anschei­nend gibt es noch Probleme bei der Über­tra­gung und der Anzeige in Dauer­schleife. Zum Start wird es die fünf Sticker-Alben „Rico's Sweet Life“, „Moody Foodies“, „Chummy Chum Chums“, Playful Piyo­maru“ und „Bright Days geben“. Es bleibt abzu­warten, wann die Aufkleber final ausrollen.