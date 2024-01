Passkeys für WhatsApp iOS machen Fortschritte

Demnächst werden Anwender mit einem iPhone sich in WhatsApp komfor­tabel via Passy­keys veri­fizieren können. Nachdem eben jenes Feature schon seit längerem für die Android-Version des Messen­gers zum Einsatz kommt, wurde es jetzt für die iOS-Version gesichtet. Die neueste Beta des Kommu­nika­tions­tools hat die Funk­tion an Bord, frei­geschaltet ist sie aller­dings noch nicht. Pass­keys basieren auf den Stan­dards der FIDO-Allianz und des W3C-Konsor­tiums und ersetzen klas­sische Pass­wörter durch kryp­togra­fische Schlüs­sel­paare. User verwenden dabei ihre bekannte Entsper­rungs­methode zur Veri­fizie­rung.

WhatsApp iOS: Pass­keys in Entwick­lung

Passkey-Erstellung bei WhatsApp für iOS

WABetaInfo Ob Micro­soft, Apple oder Google, viele Unter­nehmen setzen auf die eindeu­tigen, digi­talen Schlüs­sel­paare. Ein privater Schlüssel wird vom Anwender gespei­chert, ein weiterer lagert beim jewei­ligen Anbieter. Deshalb gelten Pass­keys als beson­ders sicher, sollen sogar Phis­hing­ver­suchen trotzen. Wir berich­teten im Oktober 2023 über die Verfüg­bar­keit des Sicher­heits­fea­tures für die Android-Version von WhatsApp. Bald profi­tieren auch User mit einem iPhone. WABetaInfo hat die Funk­tion in der Beta 2.24.2.73 der iOS-Fassung des Messen­gers gesichtet.

Frei­geschaltet und somit nutzbar sind die Pass­keys aber noch nicht. Der im Bild­schirm­foto fest­gehal­tene Hinweis­text gleicht beinahe jener der Android-Imple­men­tie­rung. Das Chat­pro­gramm weist darauf hin, dass man sich in ihm mit derselben Methode veri­fizieren kann, welche man auch für das Entsperren des Handys verwendet. Entspre­chend lässt sich der WhatsApp-Zugriff über einen Passkey beispiels­weise per Finger­abdruck­scanner, Gesichts­erken­nung oder Pass­wort reali­sieren. In WhatsApp für iOS werden die expli­ziten Apple-Verfahren Face ID und Touch ID genannt.

Verfüg­bar­keit zunächst für eine kleine Nutzer­gruppe

In der Regel dauert es nicht allzu lange, bis der Messenger ein neues Feature frei­schaltet, wenn jenes bereits auf einer anderen Platt­form Verwen­dung findet. Durch die mehr­mona­tige Verfüg­bar­keit der Pass­keys für Android dürfte das Entwick­lers­tudio genü­gend Erfah­rungen gesam­melt haben, um die Sicher­heits­funk­tion bald in WhatsApp für iOS zu akti­vieren. Aller­dings muss die Neue­rung zunächst in einer Beta­phase erprobt werden. Deshalb bekommen erst Teil­nehmer des TestFlight von WhatsApp Zugriff auf die Pass­keys in einer entspre­chenden Vorab­ver­sion.

Das Chatten mit Usern anderer Messenger wird in WhatsApp in naher Zukunft möglich sein.