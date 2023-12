WhatsApp: Künftig kann man nach Nutzernamen suchen

In Zukunft wird es möglich sein, auch ohne Handy­nummer WhatsApp-Kontakte zu knüpfen. Für den in Arbeit befind­lichen Nutzer­namen wurde jetzt eine Such­funk­tion inte­griert.

Die Weiter­gabe der Handy­nummer wird demnächst durch den Nutzer­namen in WhatsApp obsolet. Das Entwick­lers­tudio arbeitet eifrig an diesem Feature, der aktu­elle Fort­schritt lässt sich in einer Beta des Messen­gers erspähen. So offen­bart die jüngste Vorab­ver­sion die Inte­gra­tion des Nutzer­namens in der Suche. Wenn die Alter­native zur Handy­nummer zur Verfü­gung steht, lassen sich auch Ergeb­nisse nach der Bezeich­nung eines Users anzeigen. Abseits eines erhöhten Daten­schutzes hat der Nutzer­name den Vorteil, einpräg­samer als eine Rufnummer zu sein.

Essen­zielle Funk­tion für den WhatsApp-Nutzer­namen

WhatsApp-Suche nach Nutzername

WABetaInfo Vor über einem halben Jahr berich­teten wir erst­mals darüber, dass das zu Meta gehö­rende Kommu­nika­tions­tool den Handy­nummer-Zwang abschaffen möchte. Anstatt jeder Person seine Rufnummer geben zu müssen, soll demnächst alter­nativ ein Nutzer­name einge­richtet werden können. Das Feature samt dessen Fort­schritte wurden seitdem sowohl in der Android- als auch in der iOS-Beta­ver­sion des Messen­gers entdeckt. Kürz­lich teilte WABetaInfo eine Neue­rung beim Nutzer­namen. In der Beta­ver­sion 2.23.25.19 von WhatsApp für Android gibt es eine Inte­gra­tion des Features in der Suche.

Sobald die Funk­tion für erste Beta­tester frei­geschaltet wird, können diese also direkt im Such­bereich Kontakte nach Nutzer­namen suchen. Der Such­bereich ist über den Plus-Button in der Chat­über­sicht erreichbar. Derzeit lassen sich in dieser Sektion Personen und Geschäfte via Handy­nummer oder Name auffinden. Bislang hat sich WhatsApp noch nicht dazu geäu­ßert, wann der Nutzer­name für alle Anwender zur Verfü­gung steht.

Prak­tische und schüt­zende Erwei­terung

Durch eine grif­fige Bezeich­nung würden sich einfa­cher WhatsApp-Kontakte hinzu­fügen lassen. Wahr­schein­lich prägt sich das Gegen­über einen Nutzer­namen wie „Flie­gende Flunder“ schneller ein als eine numme­rische Reihen­folge. Außerdem ist diese Art des Kontakt­aus­tauschs persön­licher. Der wich­tigste Aspekt des Nutzer­namens dürfte aller­dings der Daten­schutz sein. Nicht jeder User möchte seine Handy­nummer mit allen Bekannt­schaften teilen. Das Feature würde auch ohne die Weiter­gabe dieser sensi­blen Infor­mation eine Verbin­dung via WhatsApp ermög­lichen.

Bereits jetzt können Sie Ihre Chats vor neugie­rigen Augen in Ihrer unmit­tel­baren Umge­bung schützen. Gesperrte-WhatsApp-Chats lassen sich nämlich ab sofort unsichtbar machen.