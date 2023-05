WhatsApp: Demnächst Nutzername statt Handynummer

Wenn Sie Ihre Handy­nummer in WhatsApp nicht weiter­geben möchten, dürfte Ihnen der Nutzer­name gefallen. Dieses Feature befindet sich in Entwick­lung.

Es wurde ein kommendes Feature für WhatsApp entdeckt, das den Messenger revo­lutio­nieren könnte. Mit Nutzer­namen anstatt Handy­num­mern gäbe es einen erhöhten Privat­sphä­ren­schutz. Künftig sind Anwender wohl dazu in der Lage, sich über Pseud­onyme zu vernetzen. Diese Option befindet sich derzeit für das weit verbrei­tete Kommu­nika­tions­tool in Entwick­lung. Selbst­redend versieht das Team auch Konver­sationen via Nutzer­namen mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung. Der Nutzer­name dürfte für viele Anwender eine will­kom­mene Alter­native sein. Manche konkur­rie­rende Messenger bieten das Feature bereits.

WhatsApp: Chatten ohne Nummern­zwang

Username für WhatsApp wird vorbereitet

WABetaInfo Die Handy­nummer ist eine äußerst private Kennung. Nicht jeder möchte diese Infor­mation an sämt­liche Kontakte weiter­geben. Im Fall von WhatsApp bleibt einem aktuell aber nichts anderes übrig. Ein Nutzer­name, wie ihn beispiels­weise Signal und Tele­gram bieten, hat der zu Meta gehö­rende Messenger noch nicht. Die Beto­nung liegt auf „noch“, denn wie WABetaInfo heraus­gefunden hat, arbeitet das Entwick­ler­studio an eben jener Erwei­terung. In der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.11.15 für das Android-Betriebs­system ist der Nutzer­name schon inte­griert. Eine Frei­schal­tung dürfte in einer kommenden Beta­ver­sion erfolgen.

Wie so oft konnte der Messenger-Experte dennoch verfrüht einen Blick auf die Funk­tion werfen. Im Profil wird demnächst unter­halb des regu­lären Chat­namens auch ein einzig­artiger Nutzer­name vorzu­finden sein. Der Menü­ein­trag ist mit einem @-Zeichen gekenn­zeichnet. Wir gehen davon aus, dass auch die WhatsApp-Versionen für iOS und Computer die Nutzer­namen erhalten.

Umfang des Features ist noch unge­wiss

WABetaInfo weist darauf hin, dass sich in einem solch frühen Entwick­lungs­sta­dium noch nicht abschätzen lässt, auf welche Weise die Funk­tion inte­griert wird. Im besten Fall ist die private Kommu­nika­tion über den Nutzer­namen möglich. Es gibt aber auch die Über­legung, dass die Erwei­terung für die anonyme Kontakt­auf­nahme mit Firmen gedacht ist. Beson­ders bei eher unbe­kannten Unter­nehmen möchte man nicht immer die Handy­nummer heraus­geben. Viel­leicht gestattet WhatsApp aber auch das Chatten via User­name sowohl zu geschäft­lichen als auch privaten Zwecken.

Kürz­lich wurde der Nach­rich­ten­ent­wurf von WhatsApp in der Windows-Version deut­lich über­arbeitet.