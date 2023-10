WhatsApp: Neues Design in neuer Beta nutzbar

Wer am Beta­test-Programm von WhatsApp für Android teil­nimmt und ein Update voll­zieht, erhält eine neue Benut­zer­ober­fläche. Es gibt zahl­reiche stilis­tische Opti­mie­rungen.

WhatsApp tüftelt an einem über­arbei­teten Design, ab sofort können erste Anwender dieses testen. In der aktu­ellen Beta­ver­sion des Messen­gers ist die neue Benut­zer­ober­fläche frei­geschaltet. Die Ände­rungen beziehen sich sowohl auf das helle als auch auf das dunkle Erschei­nungs­bild. Wem das Kommu­nika­tions­tool bislang zu grün war, der dürfte sich über die Aktua­lisie­rung freuen. Den grünen oberen Bereich hat das Entwick­lers­tudio gegen neutrales Weiß getauscht. Das bislang domi­nante Grün findet jetzt haupt­säch­lich im Menü Verwen­dung.

WhatsApp ändert seine Design­sprache

So sieht WhatsApp demnächst auf Android aus

Andre Reinhardt Seit etwa zwei Wochen ist bekannt, dass der zu Meta gehö­rende Messenger sein Erschei­nungs­bild opti­mieren möchte. In diversen Beta­ver­sionen waren die Ände­rungen bereits enthalten, jedoch nicht frei­geschaltet. Das hat sich mit dem jüngsten Update geän­dert. Wie WABetaInfo berichtet, hält mit der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.21.12 für Android die über­arbei­tete Design­sprache Einzug. In der Redak­tion konnten wir eben­falls schon von der neuen Benut­zer­ober­fläche Gebrauch machen. Mit den ange­passten Icons soll WhatsApp besser mit Mate­rial Design 3 von Googles mobilem Betriebs­system harmo­nieren.

Die größte Ände­rung ist aller­dings im oberen Bereich des Messen­gers vorzu­finden. Das Grün hat sich im hellen Design verab­schiedet, statt­dessen erstrahlt diese Sektion in Weiß. Eine dickere, grüne Schriftart hebt hingegen den WhatsApp-Schriftzug hervor. Besagten Schriftzug findet man, in Weiß gehalten, fett­gedruckt auch in der dunklen Ansicht. Zusätz­lich scheint noch das Profil­bild rechts oben als Menü zu fungieren. Diese Anpas­sung fehlte auf unserem Smart­phone aller­dings noch.

Weitere Neue­rungen beim Design

Während WhatsApp also auf der einen Seite das Grün redu­ziert hat, wurde an anderer Stelle diese Farbe neu hinzu­gefügt. Im unteren Menü­ber­eich sieht man jetzt die ausge­wählte Sektion hell­grün (helles Thema) oder dunkel­grün (dunkles Thema) markiert. Zudem hat das Team den Farbton der Chat-Sprech­blasen bei beiden Vari­anten verän­dert. Manche dieser Anpas­sungen fallen zwar nicht direkt auf, insge­samt wirkt WhatsApp aber jetzt kontrast­rei­cher. Für iOS dürften diese Umstruk­turie­rungen nicht umge­setzt werden, da dort eine andere Benut­zer­ober­fläche zum Einsatz kommt.

Aller­dings können iPhone-User jetzt Kanäle in WhatsApp erstellen.