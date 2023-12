WhatsApp für iOS: Nachrichten fixieren & weitere Features

Das WhatsApp-Team hat damit begonnen, ein großes Funk­tions­update der iOS-Version auszu­rollen. Es handelt sich um ein Update der regu­lären Fassung, eine Teil­nahme am TestFlight ist also nicht notwendig. Mit der Aktua­lisie­rung halten drei neue Features in den Messenger Einzug. Es handelt sich um fixier­bare Nach­richten, einmal abhör­bare Sprach­nach­richten und eine Über­prü­fung der Netz­werk­qua­lität bei Video­chats. Um von den Erwei­terungen Gebrauch zu machen, wird die Version 23.25.79 des Kommu­nika­tions­tools benö­tigt. Die Verfüg­bar­keit in Deutsch­land kann noch ein paar Tage dauern.

WhatsApp erhält drei prak­tische Neue­rungen

Neue WhatsApp-Features erreichen iOS

WABetaInfo Der grüne Messenger erfährt sukzes­sive Fein­schliff. Nun gibt es in der iOS-Fassung Verbes­serungen für Chats, Sprach­nach­richten und Video­tele­fonate. Widmen wir uns zunächst den fixier­baren Nach­richten. So werden die ange­pinnten Mittei­lungen in Deutsch­land genannt. Ein beson­ders wich­tiger Text oder eine beson­ders wich­tige Medi­endatei kann oben im Chat abge­heftet werden. Im Kontext­menü einer Nach­richt finden Sie die Option „Fixieren“. Der Messenger heftet den Inhalt 24 Stunden, sieben Tage oder 30 Tage oben an. Mit einem Klick auf die Reiß­zwecke springt man zur betref­fenden Mittei­lung.

Die Sprach­nach­richten zur Einmal­ansicht hat WhatsApp vergan­gene Woche ange­kün­digt. Jetzt stehen Sie ersten iPhone-Nutzern zur Verfü­gung. Sie funk­tio­nieren wie die Fotos und Videos zur einma­ligen Betrach­tung. Wenn­gleich das Entwick­lers­tudio in diesem Fall besser den Ausdruck einma­liges Abhören verwenden sollte. Es erscheint vor dem Abschi­cken einer Sprach­nach­richt ein Kreis mit der Ziffer eins. Berühren Sie diesen, wird die Audio­mit­tei­lung so versendet, dass sie sich nur einmal abspielen lässt. Um die eigene Empfangs­qua­lität bei Video­anrufen zu analy­sieren, muss man sein Vide­ofenster gedrückt halten.

Neue WhatsApp-Features starten in den USA

Die hinzu­gefügten Funk­tionen hat WABeataInfo im Ände­rungs­pro­tokoll von WhatsApp im nord­ame­rika­nischen Apple App Store entdeckt. Zum Zeit­punkt der Arti­kel­erstel­lung waren die Neue­rungen leider noch nicht im deut­schen Apple App Store zu erspähen. Dort wird immer noch die Version 23.24.80 als aktuell ange­zeigt. Es dürfte aber nicht lange dauern, bis auch Europa und andere Regionen auf die Fassung 23.25.79 mit den genannten Erwei­terungen Zugriff haben.

Demnächst erhält WhatsApp Screen-Sharing mit Ton, damit die Bild­schirm­frei­gabe noch nütz­licher wird.