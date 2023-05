Nachrichten editieren: Der WhatsApp-Tintenkiller naht

Nach der Beta­ver­sion soll auch die regu­läre WhatsApp-Version in Kürze das Bear­beiten über­mit­telter Texte ermög­lichen. Prak­tisch ist zudem die neue Backup-Pass­wort-Erin­nerung.

Bei WhatsApp lässt sich der Fehler­teufel in Bälde mit der neuen Bear­bei­tungs­funk­tion für abge­schickte Mittei­lungen bekämpfen. Das Entwick­ler­studio hat das Feature offi­ziell ange­kün­digt, es sollte also nicht mehr lange bis zu einem groß­flä­chigen Rollout dauern.

Indes erhalten weitere Anwender der Beta­ver­sion des Messen­gers Zugriff auf das Editieren-Feature. Für ein Plus an Sicher­heit sorgt die Pass­wort-Erin­nerung für das WhatsApp-Backup. Mit ihr soll sicher­gestellt werden, dass der Nutzer sein Pass­wort für die Entschlüs­selung nicht vergessen hat.

Bear­bei­tung versen­deter Nach­richten kommt bald

So sieht die Bearbeitungsfunktion in Aktion aus

Bild: Andre Reinhardt Insbe­son­dere bei langen Texten ist es ärger­lich, wenn sich gravie­rende inhalt­liche oder gram­mati­kali­sche Fehler einge­schli­chen haben. Bei WhatsApp musste man in solch einem Fall noch bis vor kurzem die Nach­richt löschen und neu verfassen. Seit andert­halb Wochen gibt es aller­dings eine Beta­ver­sion, welche das Editieren von Nach­richten zulässt. Mitt­ler­weile haben deut­lich mehr Tester Zugriff auf die Funk­tion, weshalb auch wir Ihnen nun Screen­shots aus der deut­schen Fassung präsen­tieren können. Doch wann kommt die offi­zielle WhatsApp-Version zum Zug?

Pass­wort-Erin­nerung für Backups

Allem Anschein nach schon sehr bald. Auf dem Twitter-Kanal des Entwick­ler­stu­dios wurde am Wochen­ende eine kurze Teaser-Anima­tion veröf­fent­licht. Diese veran­schau­licht Tipp­fehler der Aussage "Kommt bald" in verschie­denen Spra­chen, welche korri­giert werden. Zwar kommen­tiert das Team seinen Tweet nicht weiter, der Clip erklärt sich aller­dings von selbst. Demnächst dürfte eine umfas­sende Vorstel­lung der Bear­bei­tungs­funk­tion erfolgen. Sie haben bei diesem Feature bis zu 15 Minuten Zeit, Ihre Mittei­lung abzu­ändern.

Ab sofort steht eine WhatsApp-Aktua­lisie­rung für Android (2.23.9.74) und iOS (23.9.77) in Google Play respek­tive Apple App Store parat. Das Update führt eine Pass­wort-Erin­nerung für verschlüs­selte Backups ein. Seit zwei Jahren lassen sich die Online-Siche­rungen des Messenger-Verlaufs mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung versehen. Hierfür kann ein eigenes Pass­wort oder ein 64-stel­liger Schlüssel Verwen­dung finden.

Vergisst man die Zugangs­daten, ist kein Zugriff auf das Backup mehr möglich. Inso­fern ist die Pass­wort-Erin­nerung eine sinn­volle Ergän­zung. Im Ernst­fall lässt sich in WhatsApp die Verschlüs­selung deak­tivieren. (via WABetaInfo).

Indes wartet WhatsApp Web mit besseren Chat-Menüs auf.