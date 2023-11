WhatsApp für iOS: Anpinnen von Mitteilungen möglich

In den jüngsten iOS-Beta­ver­sionen von WhatsApp halten das Anpinnen von Mittei­lungen und ein simpler Versand von Fotos und Videos in Origi­nal­größe Einzug. Zwar gibt es durch das Feature „mit Stern markieren“ bereits eine Option, Nach­richten schneller griff­bereit zu haben, jene ist aber umständ­licher. Ange­pinnte Texte lassen sich direkt oben im Chat­fenster ablegen. So sind wich­tige Infor­mationen schnell verfügbar. Anwender können sogar eine Dauer für das Anpinnen fest­legen. Nicht minder prak­tisch ist die Möglich­keit, Fotos und Videos für den Versand in Origi­nal­größe direkt auszu­wählen.

WhatsApp iOS: Ange­pinnte Mittei­lungen starten

Angepinnte Nachrichten in Aktion

WABetaInfo Wenn Sie am TestFlight von WhatsApp für das iPhone teil­nehmen, profi­tieren Sie von einer neuen Komfort­funk­tion. WABetaInfo infor­miert darüber, dass in der Vorab­ver­sion 2.23.23.73 des Messen­gers das Anpinnen Einzug hält. Vor einem Monat wurde dieses Feature bereits in den Beta­ver­sionen für Android entdeckt. Sollte die Funk­tion auf Ihrem Apple-Handy frei­geschaltet sein, erscheint der Eintrag „Anpinnen“ im Kontext­menü einer Nach­richt. Sobald die Option ausge­wählt wurde, lässt sich eine Dauer von 24 Stunden, sieben Tage oder 30 Tage für das Anpinnen fest­legen.

Es ist jedoch jeder­zeit möglich, die im oberen Chat­bereich abge­legten Mittei­lungen schon vorher zu löschen. Auf die ange­pinnten Nach­richten können Sie über die Leiste mit der Reiß­zwecke zugreifen. Diese Methode ist deut­lich einfa­cher als die Funk­tion „mit Stern markieren“. Um Texte in den Stern-Favo­riten aufzu­rufen, muss man nämlich zuerst die Unter­hal­tung verlassen und sich in das Chat­menü des Konver­sati­ons­part­ners begeben.

Komfor­tabler Original-Fotos und -Videos versenden

Fotos und Videos in Originalgröße senden

WABetaInfo Gene­rell lassen sich in WhatsApp Bilder und Filme mit einer Datei­größe von bis zu 2 GB über­mit­teln. Bislang musste man hierfür in der iOS-Fassung des Kommu­nika­tions­tools noch umständ­lich den Datei­manager abgrasen. Mit der Beta­ver­sion 2.23.23.74 klappt die Auswahl nun leichter, wie WABetaInfo berichtet. Sobald Sie die Option auswählen, ein Doku­ment zu versenden, erscheint ein neues Auswahl­menü. Mit dem Menü­punkt für Fotos und Videos werden Sie direkt zur Galerie weiter­geleitet. Dort lassen sich die Medien unkom­pli­ziert sichten und auswählen.

Derweil tüftelt WhatsApp an alter­nativen Profilen für einen besseren Daten­schutz.