WhatsApp: Multi-Device für Tablets und weitere Neuerungen

Heute ist ein erfreu­licher Tag für Tablet-Fans, denn mit der aktu­ellen Beta­ver­sion von WhatsApp für Android startet die Mehr­geräte-Unter­stüt­zung für diese Produkt­klasse. Manche Anwender haben bereits Zugriff auf die Funk­tion, welche das gleich­zei­tige Nutzen desselben WhatsApp-Kontos auf Handy und Tablet ermög­licht. Für eine größere Anzahl Tester schaltet das Entwick­ler­studio wiederum einen Kamera-Schnell­zugriff frei. Dieser ersetzt den Zugriff durch das Wischen nach rechts. An dieser Posi­tion erscheint künftig nämlich der Gemein­schaften-Tab. Über­dies machen die Status-Sprach­nach­richten Fort­schritte.

WhatsApp bringt Mehr­geräte-Tablet-Unter­stüt­zung

Multi-Device: QR-Code in WhatsApp auf einem Tablet

WABetaInfo Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass der zu Meta gehö­rende Messenger das soge­nannte Multi-Device-Feature um einen Support für Flach­rechner erwei­tern möchte. WABetaInfo stieß nun auf diese Erwei­terung in der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.21.6 für das Android-Betriebs­system. In der Vorab­ver­sion 2.22.21.5 funk­tio­niert das Feature aber eben­falls für manche Anwender. Derzeit beschränkt das Entwick­ler­studio die Verfüg­bar­keit noch auf eine kleine Auswahl von Testern. Diese steuern wie gewohnt den Bereich „Verknüpfte Geräte“ in WhatsApp an.

Auf einem Android-Tablet instal­liert erscheint in besagter Sektion jetzt ein QR-Code. Jener wird mit dem Smart­phone gescannt, um die Daten zwischen den Geräten zu synchro­nisieren. Dafür ist eine Inter­net­ver­bin­dung erfor­der­lich. Wurde der Chat­ver­lauf über­tragen, kann WhatsApp auch unab­hängig vom Smart­phone auf dem Flach­rechner verwendet werden. Da es sich um eine noch frühe Fassung handelt, fehlen noch manche Features. Beispiels­weise die Stand­ort­bestim­mung und die Gemein­schaften. In Zukunft werden diese Funk­tionen per Update nach­gereicht.

WhatsApp: Status-Sprach­nach­richten und Kamera-Shortcut

Status-Sprachnachrichten für WhatsApp

WABetaInfo Zwar in der WhatsApp-Version 2.22.21.5 (Android) inte­griert, aber noch nicht frei­geschaltet, sind die Sprach­nach­richten für den Status. Wie die Bezeich­nung bereits vermuten lässt, erwei­tert dieses Feature den Status um die Möglich­keit, gespro­chene Mittei­lungen einzu­fügen. Ein Mikro­fon­symbol für die Sprach­auf­zeich­nung hält demnächst im Status­bereich Einzug. Die Nach­richten werden auto­matisch abge­spielt und können eine Länge von bis zu 30 Sekunden besitzen. Der Kamera-Schnell­zugriff ist ab sofort für manche WhatsApp-Beta­tester auf Android und iOS verfügbar. Er befindet sich links neben der Suche. Rechts oben: WhatsApp-Kamera-Schnellzugriff

WABetaInfo Die WhatsApp-Avatare erzielen eben­falls Fort­schritte.