WhatsApp Multi-Device: Ab Ende März für alle verfügbar

Es gibt eine gute Nach­richt für WhatsApp-Nutzer, die Mehr­geräte-Funk­tion startet für alle Anwender. Das Entwick­ler­studio wird Ende des Monats zunächst iOS-Usern ein Update mit Multi-Device zur Verfü­gung stellen, im April folgt schließ­lich eine Fassung für Android. Sobald die Aktua­lisie­rungen zur Verfü­gung stehen, können auch Personen abseits der Beta­ver­sionen WhatsApp auf mehreren Endge­räten zugleich ohne zwang­hafte Verbin­dung zum Handy verwenden. Außerdem sollen der Login-Prozess und die Synchro­nisa­tion zwischen mehreren Geräten schneller werden. Fehler merzt das Update eben­falls aus.

WhatsApp: Multi-Device rollt bald final aus

WhatsApp Multi-Device naht

WABetaInfo Anfang Mai 2020 schrieben wir, dass die Mehr­geräte-Unter­stüt­zung für WhatsApp in greif­barer Nähe sei. Keiner konnte zu diesem Zeit­punkt ahnen, dass das endgül­tige Rollout fast zwei Jahre später kommt. Im Juli 2021 begann zumin­dest die Beta­phase für das ersehnte Feature. Acht Monate der Erpro­bung ist ein nicht minder bemer­kens­werter Zeit­raum. Jeden­falls verkündet die Meta-Tochter WhatsApp Inc. (via WABetaInfo) nun, dass die Odyssey ein Ende hat. Die Multi-Device-Funk­tion kommt in den nächsten Wochen zu allen Smart­phone-Anwen­dern.

iPhone-Besitzer sind hierbei im Vorteil, denn diese werden noch im laufenden Monat bedacht. Spätes­tens bis Donnerstag, dem 31. März 2022, müsste das Rollout demnach beginnen. Android-Nutzer müssen sich etwas länger gedulden. Für diese wird ledig­lich der April als vages Zeit­fenster genannt. Seit November 2021 können WhatsApp-Beta-Teil­nehmer sich nicht mehr aus der Vorab­ver­sion von Multi-Device (das bei uns „verknüpfte Geräte“ heißt) abmelden. Das Entwick­ler­studio hält das Feature seitdem stabil genug für den tägli­chen Gebrauch.

WhatsApp Multi-Device: Verbes­serungen in Sicht

Die Geschwin­dig­keit des Login-Prozesses bei WhatsApp Web und WhatsApp Desktop soll sich mit dem Update erhöhen. Außerdem feilt das Team an einer schnel­leren Über­tra­gung, sobald viele Mittei­lungen zwischen dem Handy und anderen Endge­räten synchro­nisiert werden müssen. Wie gehabt werden auch weiterhin alle Konver­sationen Ende-zu-Ende-verschlüs­selt sein. Fehlende Komfort­funk­tionen inner­halb der Mehr­geräte-Nutzung, wie eine Link-Vorschau und eine Broad­cast-Liste, sollen zu einem späteren Zeit­punkt folgen.

