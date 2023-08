WhatsApp schaltet Multi-Account-Funktion frei

Wer mehrere WhatsApp-Konten nutzt, um beispiels­weise private und geschäft­liche Chats getrennt zu behan­deln, benö­tigte bisher mehrere Instal­lationen der Messenger-Anwen­dung. Beispiels­weise kann die regu­läre WhatsApp-Appli­kation und WhatsApp Busi­ness parallel auf dem glei­chen Smart­phone instal­liert werden. Auf vielen Android-Smart­phones besteht zudem die Möglich­keit, Messenger-Programme doppelt zu instal­lieren.

Nun führt WhatsApp die soge­nannte Multi-Account-Funk­tion ein. Damit können in der Messenger-Anwen­dung mehrere WhatsApp-Konten einge­richtet werden, zwischen denen der Nutzer je nach Bedarf wech­seln kann. Teil­nehmer des WhatsApp-Beta-Programms für Android haben das Feature nach dem Update auf die Version 2.23.17.8 zur Verfü­gung, wie das Online­portal WA Beta Info berichtet.

WhatsApp bringt Multi-Account-Funktion

Foto: picture alliance/dpa Wir haben die aktu­elle Android-Beta von WhatsApp auf einem Samsung Galaxy S23 Ultra instal­liert. Im Menü für die Einstel­lungen findet sich in der Tat nun ein Punkt mit der Bezeich­nung "Konto hinzu­fügen". Aller­dings berichten andere Inter­essenten, dass sie das Menü auch nach dem Update auf die Beta-Version­2.23.17.8 nicht sehen. Offenbar ist jeden der aktu­ellen Android-Beta auch eine server­sei­tige Frei­schal­tung erfor­der­lich.

Feature unter iOS noch nicht zu sehen

Wir haben über die Testflight-App von Apple die Beta-Version von WhatsApp Busi­ness für das iPhone instal­liert. Dort war von der Multi-Account-Funk­tion noch nichts zu sehen. Ähnlich wie die Multi-Device-Funk­tion, dank derer sich ein WhatsApp-Account parallel auf mehreren Smart­phones nutzen lässt, wird die Neue­rung demnach offenbar zuerst für Android veröf­fent­licht. Wann es in der stabilen Version des Messen­gers verfügbar sein wird, ist indes noch offen.

Mehrere WhatsApp-Accounts in der gleichen App

Foto: teltarif.de Mitbe­werber wie Tele­gram bieten ihren Nutzern schon seit Jahren die Möglich­keit an, mehrere Messenger-Accounts parallel in der glei­chen App auf dem Smart­phone oder auch am Computer zu verwenden. Ob und wann WhatsApp das Leis­tungs­merkmal auch für seine Desktop-Anwen­dungen einführen wird, ist noch nicht absehbar.

In den vergan­genen Monaten hat WhatsApp eine ganze Reihe neuer Features ange­kün­digt oder schon einge­führt. Dazu gehören Sprach-Chats in Gruppen, Screen-Sharing und die Planung für Gruppen-Anrufe. Für iPhone-Nutzer ist auch die Multi-Geräte-Funk­tion erst seit wenigen Wochen verfügbar. Wir haben das Feature auspro­biert.