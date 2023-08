Ausprobiert: Multi-Account-Funktion bei WhatsApp

Wie berichtet bereitet WhatsApp derzeit die Einfüh­rung der soge­nannten Multi-Account-Funk­tion vor. Das heißt, mit der App des Messen­gers lassen sich künftig mehrere Konten verwalten. Das ist beispiels­weise bei Dual-SIM-Smart­phones prak­tisch, wenn beide Rufnum­mern auch für WhatsApp genutzt werden sollen. Samsung Galaxy S23 Ultra Datenblatt

Bislang zeigt sich die Multi-Account-Funk­tion nur bei der WhatsApp-Version für das Android-Betriebs­system von Google. Die iPhone-App erlaubt nach wie vor nur ein Messenger-Konto. Und auch bei Android ist das Multi-Account-Feature noch nicht selbst­ver­ständ­lich. Es ist nur in der Beta, nicht aber in der stabilen Version zu finden. Multi-Account-Funktion bei WhatsApp ausprobiert

Foto: teltarif.de, Logo: WhatsApp, Montage: teltarif.de

So ist die Multi-Account-Funk­tion zu finden

Wir haben auf einem Samsung Galaxy S23 Ultra getestet, wie das Multi-Account-Feature funk­tio­niert. Auf den ersten Blick ist der Menü­punkt zur Einrich­tung nicht zu finden. Im Menü "Einstel­lungen" findet sich aber ganz oben auf der rechten Seite - neben den Details zum bereits einge­rich­teten WhatsApp-Konto - ein kleiner Kreis mit Pfeil nach unten. Hinter diesem Menü­punkt verbirgt sich das neue Leis­tungs­merkmal.

Nach Ankli­cken des Symbols öffnet sich am unteren Bild­schirm­rand ein neues Menü, das den bereits einge­rich­teten WhatsApp-Account und darunter den Punkt "Konto hinzu­fügen" zeigt. Klickt man den Punkt zum Hinzu­fügen eines WhatsApp-Kontos an, so öffnet sich ein ähnli­ches Menü wie bei der Erst­ein­rich­tung des Messen­gers. Hier muss die Rufnummer des zusätz­lichen Accounts ange­geben werden, die danach per SMS oder tele­fonisch veri­fiziert wird.

WhatsApp-Multi-Account-Feature ausprobiert

Foto: teltarif.de Derzeit nicht vorge­sehen ist die Möglich­keit, das zweite Konto als Compa­nion zu einem bestehenden WhatsApp-Account auf einem anderen Smart­phone einzu­richten. Nach Ankli­cken des "Drei-Punkte-Menüs" wird nur ein Link zu den Hilfe-Seiten ange­boten. Es fehlt aber die Möglich­keit, die App zu einem bestehenden WhatsApp-Konto hinzu­zufügen.

Beschrän­kung auf zwei Rufnum­mern

Wie sich im weiteren Verlauf des Tests heraus­gestellt hat, ist die Multi-Account-Funk­tion derzeit auf zwei Rufnum­mern begrenzt. Es ist also nicht möglich, ein drittes WhatsApp-Konto hinzu­zufügen. Zudem sind beide einge­rich­teten Konten gleich­berech­tigt. Von beiden Zugängen aus sind alle Kontakte erreichbar.

Über die App kann jeder­zeit zwischen den beiden Accounts gewech­selt werden. Einge­hende Mittei­lungen werden für beide Zugänge signa­lisiert. Abge­hende Nach­richten können nur über den gerade genutzten Zugang verschickt werden. Eine Auswahl direkt vor dem Versand der Mittei­lung, wie sie bei vielen Dual-SIM-Handys für Anrufe und SMS möglich ist, bietet WhatsApp nicht an. Nach wie vor nicht bekannt ist, wann WhatsApp die Multi-Account-Funk­tion offi­ziell startet und auch für iPhone-Besitzer zugäng­lich macht.

In einer weiteren Meldung haben wir über die Möglich­keit berichtet, über WhatsApp Fotos in HD-Qualität zu verschi­cken.