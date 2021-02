Bald Logout-Funktion bei WhatsApp

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wabetainfo/Youtube, Logo: WhatsApp, Montage: teltarif.de WhatsApp-Nutzer haben künftig die Möglich­keit, sich vom Messenger abzu­melden. Dazu ist es nicht mehr erfor­der­lich, den Account zu löschen, die Internet-Verbin­dung am Smart­phone abzu­schalten oder die App zu deinstal­lieren. Darüber berichtet WA Beta Info. Das Portal unter­streicht seinen Bericht mit einem kurzen Video, dass die neue Funk­tion zeigt - aller­dings bei WhatsApp Busi­ness, sodass es nicht hundert­pro­zentig sicher ist, dass die Logout-Funk­tion auch in die regu­läre WhatsApp-Anwen­dung Einzug hält.

Wahr­schein­licher ist jedoch, dass das neue Feature in beiden App-Vari­anten ange­boten wird und im Zusam­men­hang mit der eben­falls geplanten Multi-Device-Unter­stüt­zung steht. Diese sieht bisher durch­gesi­ckerten Infor­mationen zufolge die Möglich­keit vor, den glei­chen WhatsApp-Account auf bis zu vier Geräten parallel zu nutzen. Die Beschrän­kung auf vier parallel genutzte Endge­räte bedeutet aber offenbar nicht, dass insge­samt nur vier Anmel­dungen möglich sind. Um weitere Smart­phones oder viel­leicht auch Tablets oder Computer einzu­binden, soll sich der Nutzer wech­sel­weise am WhatsApp-Account an- und auch wieder abmelden können. Unklar ist, ob die Abmel­dung am Account auch auf dem Haupt-Handy für den jewei­ligen WhatsApp-Zugang möglich ist oder ob das nur für die verbun­denen Geräte funk­tio­niert.

Wann kommt der Mehr­geräte-Modus?

Bald Logout-Funktion bei WhatsApp

Screenshot: teltarif.de, Quelle: wabetainfo/Youtube, Logo: WhatsApp, Montage: teltarif.de Der Multi-Device-Support von WhatsApp ist schon seit längerer Zeit in der Diskus­sion. Er wird mitt­ler­weile intern erprobt, ist aber noch nicht in den offi­ziellen Beta-Programmen für Android und iOS gesichtet worden. Einen Termin, wann das Feature - und damit wohl auch die Logout-Funk­tion - einge­führt werden könnte, liefert derzeit nicht einmal die Gerüch­teküche.

WhatsApp ist nach wie vor der belieb­teste und meist­genutzte Smart­phone-Messenger - und das, obwohl die Face­book-Toch­ter­gesell­schaft bis heute einige Features nicht bietet, die bei den Mitbe­wer­bern längst Stan­dard sind. Ein Beispiel ist neben der paral­lelen Nutzung mehrerer Endge­räte die fehlende Möglich­keit, bereits verschickte Nach­richten nach­träg­lich zu korri­gieren.

Logout-Feature bei WhatsApp im Video

Anzeige:

Eine Funk­tion, die WhatsApp im Beta-Programm bereits öffent­lich testet, ist der Video-Versand ohne beglei­tenden Ton. Wie der Stumm­film-Versand bei WhatsApp funk­tio­niert, lesen Sie in einer weiteren Meldung