WhatsApp für macOS: Update mit vielen Verbesserungen

Wenn Sie WhatsApp auf einem Mac-Computer nutzen, profi­tieren Sie ab sofort von einem umfas­senden Update. Der Versi­ons­sprung auf 24.3.75 bringt zahl­reiche Verbes­serungen und Fehler­behe­bungen mit sich. Beispiels­weise gibt es ein neues Kürzel für das Bear­beiten von Mittei­lungen. Ein Druck auf die Pfeil-nach-oben-Taste der Tastatur startet den Editier­modus. Ferner können User wieder mit der Tastatur durch Such­ergeb­nisse scrollen. Die teils unzu­frie­den­stel­lende Reak­tion und Geschwin­dig­keit des Messen­gers hat das Entwick­lers­tudio behoben. Abstürze bei macOS Big Sur soll es eben­falls nicht mehr geben.

WhatsApp ist auf Mac jetzt komfor­tabler und schneller

So sieht WhatsApp auf macOS aus

WhatsApp Inc. Der grüne Messenger findet auch eine Heimat auf zahl­rei­chen trans­por­tablen und statio­nären Rech­nern des Herstel­lers Apple. Für diese Fassung gibt es nun ein Update auf die Version 24.3.75. Wir wurden durch WABetaInfo auf die Aktua­lisie­rung aufmerksam. Auf der Produkt­seite von WhatsApp im Mac App Store gibt es ein umfas­sendes Ände­rungs­pro­tokoll. Erfreu­lich für die Fehler­kor­rektur ist das Tasta­tur­kürzel zum Bear­beiten bereits verschickter Nach­richten. Die Pfeil­taste nach oben initi­iert den Editier­modus.

Dass das Scrollen durch Such­ergeb­nisse über die Pfeil­tasten der Tastatur wieder einge­führt wurde, ist begrü­ßens­wert. Beim Empfang vieler Mittei­lungen und dem Herun­ter­laden großer Dateien soll die Geschwin­dig­keit deut­lich gestei­gert worden sein. Gene­rell gibt es eine bessere Nutzer­erfah­rung beim Herun­ter­laden von Medien. Für das Update werden 108 MB an freiem Spei­cher­platz benö­tigt. WhatsApp an sich setzt ein Betriebs­system ab dem Ende 2020 veröf­fent­lichten macOS 11 mit dem Code­namen Big Sur voraus.

Folgende Fehler wurden durch das Update behoben

Gele­gent­lich kam es bei manchen Anwen­dern vor, dass die Chatein­gabe nach dem Über­mit­teln von Medi­enda­teien nicht mehr funk­tio­nierte. Des Weiteren wurden Schwie­rig­keiten bei neuen Chats oder Anrufen in WhatsApp auf dem Betriebs­system macOS 13 (Ventura) oder früher gemeldet. Diese Probleme soll es mit der Aktua­lisie­rung nicht mehr geben. Ein weiteres Problem in Form von Abstürzen durch die Inter­aktion mit der Symbol­leiste auf macOS 11 (Big Sur) gehört eben­falls der Vergan­gen­heit an.

