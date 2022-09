WhatsApp ohne Cloud: Lokales Backup und Import kommt

Sowohl unter Android als auch unter iOS lassen sich Backups von WhatsApp-Chats anfer­tigen, demnächst soll dies auch ohne Onli­nezwang funk­tio­nieren. Das Team arbeitet seit einigen Monaten an einem lokalen Expor­tieren und Impor­tieren der Messenger-Siche­rungen. Ein weiteres Lebens­zei­chen des Features gibt es in der neuesten WhatsApp-Beta­ver­sion für Android. Künftig können Nutzer während des Einrich­tungs­pro­zesses der Anwen­dung entscheiden, ob sie ein auf dem vorhe­rigen Smart­phone befind­liches Backup impor­tieren möchten. Die Möglich­keit zum Erstellen einer entspre­chenden Siche­rung war bereits zu Sommer­beginn in WhatsApp inte­griert.

WhatsApp: Backups ohne Internet machen Fort­schritte

WhatsApp: Import des lokalen Backups

WABetaInfo Smart­phone-User mit Android-Betriebs­system nutzen bislang Google Drive und jene mit iOS-Betriebs­system iCloud, um Reser­veko­pien ihrer WhatsApp-Daten zu spei­chern. Das sind durchaus komfor­table Lösungen, die auch Daten­platz auf den Mobil­geräten sparen. Jedoch kann es vorkommen, dass die Dienste Störungen haben oder schlichtweg keine Inter­net­ver­bin­dung vorhanden ist. In solchen Fällen bringt die in der digi­talen Wolke befind­liche Messenger-Siche­rung dem Anwender nichts. Wie wir im Juni 2022 erfuhren, arbeitet WhatsApp an einer Lösung.

Alter­nativ oder ergän­zend lassen sich demnächst lokale Backups anfer­tigen. WABetaInfo sich­tete den Fort­schritt des Features in der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.20.10 für die Android-Platt­form. Während man das Kommu­nika­tions­tool nach der Instal­lation einrichtet, erkun­digt es sich, ob man eine Siche­rung von einem vorhe­rigen Mobil­gerät impor­tieren möchte. Wahr­schein­lich werden das neue und das alte Smart­phone über WLAN verbunden. Wer lieber die Cloud bemühen oder den Backup-Abschnitt auslassen will, kann die Prozedur mittels Tasten­druck über­springen.

Verfüg­bar­keit des lokalen WhatsApp-Backups

Wie bei vielen in Erpro­bung befind­lichen Features üblich, ist auch dieses zwar inte­griert, aber nicht frei­geschaltet. Nutzen kann das lokale Backup folg­lich derzeit kein Anwender. Es ist davon auszu­gehen, dass die Funk­tion zunächst in den Beta­ver­sionen von WhatsApp für Android und iOS akti­viert wird. Da das Team momentan viele Neue­rungen vorbe­reitet, kann das noch eine Weile dauern. Ob auch die Desktop-Fassung des Messen­gers das lokale Backup bekommt, bleibt abzu­warten.

Hingegen nutzbar und prak­tisch bei verse­hent­lich gelöschten Nach­richten ist der „Undo“-Button in WhatsApp.