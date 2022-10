WhatsApp: Abmeldebildschirm und Verpixeln-Filter kommen

Es gibt Neuig­keiten bezüg­lich WhatsApp für Android und Desktop zu verkünden. Das Entwick­ler­studio arbeitet derzeit an einem Abmel­debild­schirm für die Android-Fassung und an einem Verpi­xeln-Filter für die Computer-Ausgabe. Künftig wird dem WhatsApp-Nutzer auf dem mobilen Google-Betriebs­system – und wahr­schein­lich auch iOS – ein Hinweis­text ange­zeigt, sobald er ausge­loggt wurde. Mögliche Gründe für das Logout erwähnt der im Voll­bild darge­stellte Text eben­falls. Während der Abmel­debild­schirm noch Zukunfts­musik ist, können Tester der Desktop-Beta­ver­sion von WhatsApp bereits den Verpi­xeln-Filter auspro­bieren.

WhatsApp erhält detail­lierten Logout-Screen

So sieht der WhatsApp-Logout-Bildschirm aus

WABetaInfo Die Mehr­geräte-Nutzung des beliebten Messen­gers ist immer noch nicht fertig­gestellt. Immerhin lassen sich mitt­ler­weile neben Computer auch Tablets über die Funk­tion „Verknüpfte Geräte“ in ein WhatsApp-Konto inte­grieren. Bis zu fünf Gerät­schaften sind regis­trierbar. Sollte ein verknüpftes Gerät ausge­loggt werden, erscheint künftig ein neuer Hinweis­bild­schirm. WABetaInfo entdeckte in der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.23.14, dass das Team an einem Logout-Screen arbeitet. Frei­geschaltet und damit aktiv ist das Feature bislang nicht.

„Sie wurden ausge­loggt“, erklärt der Messenger im kommenden Abmel­debild­schirm. Darunter werden poten­zielle Gründe genannt. Der User könnte das Gerät selbst in den Einstel­lungen abge­meldet oder die Sitzung über das Smart­phone beendet haben. Die Ände­rung der Handy­nummer ist ein weiterer Abmel­degrund. Sollten all diese Szena­rien nicht zutreffen, besteht die Möglich­keit eines WhatsApp-Problems. In diesem Fall soll man das Entwick­ler­studio kontak­tieren. Über den Button unter dem Hinweis­text gelangt man erneut zum Login.

WhatsApp lässt Fotos verpi­xeln

Der WhatsApp-Verpixeln-Filter

WABetaInfo Anony­misie­rung ist ein wich­tiges Gut. Deshalb ist es bei diversen Fotos ratsam oder unab­dingbar, bestimmte Bereiche unkennt­lich zu machen. Beispiels­weise die Gesichter von bestimmten Personen oder Nummern­schilder. Zu diesem Zweck bringt die aktu­elle Beta­ver­sion 2.2241.2 für WhatsApp Desktop ein Verpi­xeln-Werk­zeug. Mit diesem lassen sich Fotos vor dem Versand so bear­beiten, dass gewünschte Stellen grob­körnig oder verschwommen sind. Wie gehabt kommen nicht alle Beta­tester zugleich in den Genuss eines neuen Features. Sie müssen sich mögli­cher­weise also noch etwas gedulden.

