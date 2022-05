WhatsApp erhält demnächst eine Link-Vorschau für den Status

Wer in WhatsApp keine Links ankli­cken möchte, ohne dass er weiß, was ihn erwartet, profi­tiert von der Status-Link-Vorschau. Diese kommt für alle unter­stützten Platt­formen.

Wer gerne von den Status­mel­dungen in WhatsApp Gebrauch macht, darf sich bald über eine Link-Vorschau für diese freuen. Das Team arbeitet daran, die aktuell ledig­lich als schlichten Text­link reali­sierte Weiter­lei­tung aufzu­werten. Dabei soll sich die Neue­rung über alle Platt­formen erstre­cken. Es kommen also sowohl Android-Nutzer als auch iPhone-Nutzer und Desktop-Anwender in den Genuss. In den Beta­ver­sionen von WhatsApp ist die Funk­tion zwar bereits inte­griert, jedoch nicht frei­geschaltet. Ein baldiger Probe­lauf der Link-Vorschau dürfte aber bald starten.

Link-Vorschau erwei­tert demnächst Status­mel­dungen

WhatsApp-Status-Link-Vorschau (iOS)

WABetaInfo Der Status in WhatsApp wird rege genutzt, indem Teil­nehmer aktu­elle Erleb­nisse oder Entde­ckungen teilen. Status­mel­dungen können Texte, Fotos, 30-sekün­dige Videos, Emoti­cons oder Links beinhalten. Letzt­genannte werden momentan jedoch spar­tanisch darge­stellt. Mehr als einen anklick­baren Text­link bekommen weder Sender noch Empfänger des Status präsen­tiert. Wie WABeta in Erfah­rung bringen konnte, wird sich dieser Umstand bald ändern. Ober­halb des Text­links erscheint demnächst ein Vorschau­fenster. In diesem sind eine Teaser-Grafik, der Name der Inter­net­seite ein kurzer Beschrei­bungs­text und die URL enthalten.

Diese Art der Link-Vorschau kennen Sie womög­lich bereits von regu­lären WhatsApp-Konver­sationen. In den Chats ist das Feature seit vielen Jahren Stan­dard. Beispiels­weise, wenn die eigene Home­page im Status ange­priesen werden soll, ist es vorteil­haft, den Kontakten schon vor dem Aufrufen einen Ausblick zu geben. Im Busi­ness­bereich dürfte die Link-Vorschau eben­falls einen Mehr­wert mit sich bringen. Kunden klicken wahr­schein­lich eher einen Link an, wenn sie wissen, was sie erwartet.

Status der WhatsApp-Link-Vorschau

WhatsApp-Status-Link-Vorschau (Desktop)

WABetaInfo WABetaInfo konnte das Feature in einer nicht näher spezi­fizierten iOS-Beta­ver­sion sichten. Ergän­zend lieferte der WhatsApp-Experte einen Screen­shot der Status­mel­dung mit Vergleich zur alten Fassung. Für Android soll sich die Erwei­terung eben­falls in Arbeit befinden. Ferner demons­trierte WABetaInfo ein Bild­schirm­foto einer Link-Vorschau als Status­mel­dung in WhatsApp Desktop. Bei der Beta­ver­sion 2.2218.1 für Computer sei die Funk­tion enthalten. Verwenden lässt sie sich aller­dings noch nicht.

Mit den Chat­fil­tern bekommt WhatsApp in naher Zukunft eine weitere, wich­tige Erwei­terung.