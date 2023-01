WhatsApp: Blockieren-Schnellzugriff kommt demnächst

Wer in WhatsApp beläs­tigt wird, sollte den Kontakt blockieren. Die Funk­tion ist derzeit etwas versteckt. Ein Schnell­zugriff bringt in Zukunft Besse­rung.

Damit man sich unge­wünschter Kontakte bequemer in WhatsApp entle­digen kann, arbeitet das Entwick­ler­studio an einem Schnell­zugriff zum Blockieren. Aktuell ist die Funk­tion noch etwas verschach­telt inte­griert. Künftig sollen Anwender direkt aus der Chat­über­sicht heraus Konver­sati­ons­part­nern einen digi­talen Maul­korb verpassen können. Hierfür wurde ein dedi­zierter Menü­ein­trag reali­siert. Das Feature tauchte in der neuesten Beta­ver­sion von WhatsApp für das Android-Betriebs­system auf. Es ist aller­dings noch nicht fertig und dementspre­chend nicht frei­geschaltet. Ein Screen­shot belegt die künf­tige Komfort­funk­tion.

WhatsApp hat bald Schnell­zugriff zum Blockieren

So blockiert man künftig in WhatsApp

Konver­sati­ons­partner zu blockieren ist unan­genehm, aber in manchen Fällen unver­meidbar. Beispiels­weise, wenn es beläs­tigende Mittei­lungen von fremden Kontakten hagelt. Doch auch im privaten und beruf­lichen Alltag können Situa­tionen entstehen, durch die man, zumin­dest vorüber­gehend, Ruhe vor einem Bekannten oder Kollegen haben möchte. Momentan hangelt man sich in WhatsApp bezüg­lich des Blockie­rens noch durch den Menü-Dschungel. Wie WABetaInfo in Erfah­rung bringen konnte, schafft ein Schnell­zugriff in Zukunft Abhilfe.

In der Beta­ver­sion 2.23.2.4 des Messen­gers für Android ist diese Abkür­zung inte­griert aber noch nicht frei­geschaltet. Mit der neuen Methode wird zunächst in der Chat­über­sicht der betref­fende Kontakt länger berührt. Anschlie­ßend erscheint das bekannte Schnell­menü. Unter­halb der Optionen „Chat-Verknüp­fung hinzu­fügen“, „Kontakt ansehen“, „Als unge­lesen markieren“ und „Alle auswählen“ will das Entwick­ler­studio den Eintrag „Blockieren“ ergänzen. Wir gehen davon aus, dass auch die iOS-Version des Kommu­nika­tions­tools die Ände­rung erhält.

Wie funk­tio­niert das Blockieren in WhatsApp aktuell?

So blockiert man heute in WhatsApp

Momentan gibt es zwei Methoden zum Blockieren von Kontakten. Keine von diesen ist beson­ders intuitiv. Die erste Möglich­keit sehen Sie in unseren über diesen Zeilen einge­bet­teten Screen­shots. Zunächst müssen im Chat der jewei­ligen Person die drei Punkte ange­klickt werden, anschlie­ßend geht es zum Menü­ein­trag „Mehr" und schließ­lich erscheint „Blockieren". Alter­nativ kann man das Profil­foto in der Chat­über­sicht berühren, auf das Info-Icon drücken und ganz unten „(Name) blockieren" wählen.

Eine weitere Funk­tion zum Schutz der Privat­sphäre wird das Melden eines Status in WhatsApp.