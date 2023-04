WhatsApp: Unterstützung für Android-Oldies fällt weg

WhatsApp hat bis vor einigen Jahren eine Reihe von Smart­phone-Betriebs­sys­temen unter­stützt. Mitt­ler­weile konzen­triert sich der Messenger auf Android, iOS und KaiOS. Dennoch werden von Zeit zu Zeit einige wenige Nutzer ausge­schlossen - nämlich dann, wenn diese noch Mobil­tele­fone mit sehr alten Betriebs­system-Versionen verwenden.

Jetzt ist es einem Bericht von WA Beta Info wieder soweit: Die aktu­elle WhatsApp Beta 2.23.6.17 für Android unter­stützt die Google-Platt­form ab der Firm­ware-Version 5.0. Das bedeutet im Umkehr­schluss, dass Nutzer, die noch Android 4.x auf ihrem Smart­phone verwenden, länger­fristig ein Soft­ware-Update durch­führen müssen. WhatsApp streicht Android-4-Support

Logo: WhatsApp, Foto/Montage: teltarif.de Ist für das für WhatsApp verwen­dete Handy keine Aktua­lisie­rung auf eine neuere Firm­ware-Version verfügbar, so bleiben nur zwei Möglich­keiten: der Verzicht auf den beliebten Smart­phone-Messenger oder der Umstieg auf ein Mobil­telefon, auf dem Android 5 oder eine neuere Firm­ware-Version läuft.

Bislang keine offi­ziellen Infor­mationen

WhatsApp nennt in den FAQs auf seiner Webseite die Betriebs­system-Versionen, die der Messenger offi­ziell unter­stützt. An dieser Stelle wird derzeit noch Android 4.1 oder höher genannt. Dem Bericht von WA Beta Info zufolge hängt der Verzicht auf die Unter­stüt­zung von Android 4.x mit Sicher­heits­funk­tionen zusammen. Darüber hinaus hätten Entwickler so die Möglich­keit, sich bei künf­tigen WhatsApp-Versionen auf neuere Firm­ware-Versionen zu konzen­trieren.

WhatsApp ist auch auf iPhones nutzbar, auf denen mindes­tens die Version 12 des iOS-Betriebs­sys­tems läuft. Darüber hinaus kann der Messenger auf Feature Phones einge­setzt werden, auf denen KaiOS ab der Version 2.5.0 instal­liert ist.

Beta-Version bringt auch neue Tastatur mit sich

Dem Bericht zufolge zeigt sich in der aktu­ellen Beta-Version von WhatsApp für Android auch eine verän­derte Tastatur. Mit dieser soll der Zugriff auf Emojis einer­seits verbes­sert werden. Auf der anderen Seite entfällt die bisher übliche Kate­gorien­liste, sodass Nutzer je nach gewünschtem Symbol unter Umständen länger scrollen müssen, um das gewünschte Smiley zu finden.

Ein von vielen Nutzern seit langem erwar­tetes Feature ist die Möglich­keit, WhatsApp auf zwei Smart­phones zu nutzen. Das klappt mit der Android-Beta mitt­ler­weile für einen deut­lich größeren Nutzer­kreis. Wir haben den Compa­nion Modus von WhatsApp getestet.