WhatsApp: Für diese Android-Versionen endet der Support

Wer ein zu altes Android-Smart­phone verwendet, kann ab morgen kein WhatsApp mehr benutzen. Ab dem 24. Oktober unter­stützt das Entwick­lers­tudio nur noch Platt­formen ab Android 5.0. Entspre­chend stellt das Kommu­nika­tions­tool auf Handys mit Android 4.4.4 und älter den Dienst ein.

Letzt­genanntes Betriebs­system mit dem Beinamen KitKat ist über neun Jahre alt. Damit ausge­stat­tete Mobil­geräte sind ohnehin kaum noch gegen Fremd­zugriffe und Schad­soft­ware geschützt. Geschäfts­nutzer dürften sich wiederum über das neue Schnell­menü von WhatsApp Busi­ness freuen.

WhatsApp verab­schiedet sich von KitKat

WhatsApp hat keinen Hunger auf Android 4.4 KitKat mehr

Bild: Google Aktuell unter­stützt der zu Meta gehö­rende Messenger noch Google-Platt­formen bis zu Android 4.1 Jelly Bean. Jene Soft­ware hat schon über elf Jahre auf dem Buckel. Dass WhatsApp den Support von diesem mobilen Betriebs­system beenden möchte, ist vor allem aufgrund der mangel­haften Sicher­heit nach­voll­ziehbar. Gene­rell werden ab dem 26. Oktober keine Android-Versionen unter­halb von 5.0 Lollipop mehr unter­stützt. Android 4.4 KitKat, bei dem Google vor zehn Jahren eine Marke­ting-Part­ner­schaft mit Nestlé einging, bleibt außen vor. Die letzte Itera­tion erschien in Form von Android 4.4.4 im Juni 2014.

In seinen FAQ infor­miert WhatsApp über Android 5.0 als nahende Mindest­vor­aus­set­zung. Wir raten Ihnen eben­falls dazu, keine zu alte Smart­phone-Soft­ware mehr zu verwenden. Zwar ist es lobens­wert, ein Handy aufgrund der Nach­hal­tig­keit so lange wie möglich zu verwenden, die Online­sicher­heit sollte darunter aber nicht leiden. Mit dem vor fünf Jahren erschie­nenen Android 9.0 Pie oder einem neueren Betriebs­system in Kombi­nation mit einem möglichst aktu­ellen Sicher­heits­patch gibt es einen guten Schutz.

Schnell­menü für WhatsApp Busi­ness

Neues Schnellmenü von WhatsApp Business

Bild: WABetaInfo In der neuesten Beta­ver­sion 2.23.22.6 von WhatsApp Busi­ness für Android hält ein prak­tisches Schnell­menü Einzug. Firmen und Selbst­stän­dige können dieses über ein neues Icon über dem Mikrofon-Button errei­chen. Es erscheinen Verknüp­fungen zu Bestel­lungen, Kurz­ant­worten und dem Katalog.

Auf diese Weise lassen sich intuitiv Bestell­vor­gänge nach­voll­ziehen, kurze Feed­backs abgeben oder passende Produkte auswählen. Diese Optionen waren zuvor im Anhang-Menü inte­griert. Dauer­haft sichtbar dürften sie die Produk­tivität erhöhen. Auf Wunsch lässt sich das Schnell­menü jeder­zeit über das Kreuz ausblenden.

Neue Forma­tie­rungen für WhatsApp iOS stehen eben­falls seit kurzem bereit.